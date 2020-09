Torra justifica els canvis al Govern per «enfortir-lo» i «injectar energies renovades» per encarar la tardor

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha justificat la remodelació de l'executiu per "enfortir el Govern i injectar energies renovades" per encarar la tardor. En l'acte de possessió de Miquel Sàmper i Ramon Tremosa com a consellers d'Interior i d'Empresa, respectivament, Torra ha recordat que "el país brega contra la pandèmia des de març" i que s'afronta ara una tardor "que caldrà superar des de la responasbilitat col·lectiva i des de la tenacitat de les institucions a l'hora d'encertar les millors decisions possibles". El cap de l'executiu ha negat moure's per cap altre motiu que no sigui "reforçar" aquests Departaments, amb un paper "decisiu" per abordar la crisi del coronavirus. Àngels Ponsa, que serà la nova consellera de Cultura en substitució de Mariàngela Vilallonga, prendrà possessió del seu càrrec dimarts vinent.

La sorpresa ha saltat a primera hora del matí, quan s'ha sabut que el president de la Generalitat volia cessar els consellers d'Interior, de Cultura i d'Empresa i Coneixement, un canvi que ha estat confirmat a les 12 del migdia i que s'interpreta com una voluntat d'allargar el govern actual més enllà de la tardor, quan s'havia especulat que hi podria haver eleccions al Parlament.

Algunes de les substitucions, com la del conseller Buch, molt qüestionat per la seva feina al davant dels Mossos d'Esquadra, respondrien a la petició que li va fer el mateix titular del departament, i d'altres, com la de la consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, podrien tenir una lectura en clau de distanciament entre Junts x Catalunya i el PDeCAT. Torra és un home de Carles Puigdemont (JxCat) i Chacón s'havia publicat que era una de les persones destinades a liderar el nou PDeCAT.

Els nous consellers



L'advocat Miquel Samper serà el nou conseller d'Interior, en substitució de Miquel Buch; la professora Àngels Ponsa, la nova consellera de Cultura en substitució de Mariàngela Vilallonga; i l'economista Ramon Tremosa, el conseller d'Empresa i Coneixement en substitució d'Àngels Chacón.