Torra remodela el govern en les àrees d'Interior, Empresa i Cultura

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha nomenat avui nous consellers d'Interior, de Cultura i d'Empresa i Coneixement, en un canvi que s'interpreta com una voluntat d'allargar el govern actual més enllà de la tardor, quan s'havia especulat que hi podria haver eleccions al Parlament. Algunes de les substitucions, com la del conseller Buch, molt qüestionat per la seva feina al davant dels Mossos d'Esquadra, respondrien a la petició que li va fer el mateix titular del departament, i d'altres, com la de la consellera d'Emrpesa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, podria tenir una lectural en clau de distanciament entre Junts x Catalunya i el PDeCAT. Torra és un home de Carles Puigdemont (JxCat) i Chacón s'havia publicat que era una de les persones destinades a liderar el nou PDeCAT.

L'advocat Miquel Samper serà el nou conseller d'Interior, en substitució de Miquel Buch; la professora Àngels Ponsa, la consellera de Cultura en substitució de Mariàngela Vilallonga, i l'economista Ramon Tremosa, el conseller d'Empresa i Coneixement en substitució d'Àngels Chacón.

El cap de l'Executiu ha signat avui els decrets de nomenament de Miquel Samper i Ramon Tremosa, que prendran possessió del càrrec aquesta mateixa tarda en un acte que tindrà lloc a les 18.00 hores al Palau de la Generalitat. Dimarts vinent el president signarà el decret de nomenament d'Àngels Ponsa, que prendrà possessió del càrrec després de la reunió del Consell Executiu.

A primera hora del matí ja s'especulava amb aquesta possibilitat, que s'ha confirmat poc abans de les 12 del migdia.