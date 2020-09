Forcadell, en la seva tornada al Parlament: «La llibertat d'expressió és un tresor immens que hem de preservar sempre»

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha tornat a la cambra aquest divendres a la tarda, després de dos anys i mig. Forcadell, que compleix una pena d'11 anys i 6 mesos de presó per sedició, ha fet de nou un cant a la llibertat d'expressió: "Un tresor immens que hem de preservar sempre". Forcadell ha definit la cambra com "la institució de la paraula lliure, de la veu plural del país, del diàleg polític sense límits". L'expresidenta ha participat en l'acte de commemoració dels 40 anys de restabliment democràtic de la institució, al costat del president de la cambra, Roger Torrent, i la resta d'expresidents, Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert. Forcadell ha estat rebuda amb aplaudiments a l'escala d'honor.

En la seva part de discurs de la compareixença que tots cinc han fet conjuntament des del Despatx d'Audiències, Forcadell ha presentat la institució com un espai de debat on tot el que preocupa a la ciutadania ha de poder ser expressat i debatut lliurement, "amb l'únic límit de l'educació i el respecte degut per la resta de representants de la ciutadania".

Forcadell ha argumentat que des del Parlament s'intenta "empènyer els canvis en favor del progrés social". "Parets de vidre, finestres obertes per escoltar la voluntat popular, i la porta oberta per acollir les necessitats i els anhels del poble", ha expressat l'expresidenta. A més, ha fet una crida per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones, que veu com un "repte pendent". I és que tot i que el Parlament s'ha acostat a la paritat numèrica de diputats i diputades, "cal un pas més" per la paritat en els càrrecs de responsabilitat.

Torrent ha dit que Forcadell compleix pena de presó per haver exercit el seu càrrec "amb dignitat democràtica", "per haver complert fidelment amb el càrrec i haver obeït escrupulosament amb el reglament que regula les funcions de presidència, per haver defensat els drets dels diputats i per haver-se negat a censurar els debats parlamentaris". "Carme, poques vegades s'ha fet evident la injustícia com en el teu cas", ha continuat el president del Parlament, que ha desitjat veure Forcadell "plenament lliure", com creu que vol la majoria de la ciutadania "més enllà d'ideologies i afinitats polítiques".

En l'acte, el president del Parlament ha alertat de la judicialització que "ha llastrat" la capacitat legislativa en els darrers anys i ha reclamat un referèndum en què "tothom pugui opinar lliurement quin futur vol pel país i quin futur vol pel seu Parlament".