El PDeCAT assumeix que trencarà amb JxCat al Parlament i al Congrés després que Torra hagi expulsat Chacón

El PDeCAT assumeix que trencarà amb JxCat al Parlament i al Congrés. Així ho apunten a l'ACN fonts del partit de David Bonvehí, en una decisió precipitada l'endemà que el president del Govern, Quim Torra, expulsés Àngels Chacón. De fet, aquest matí hi ha hagut una reunió dels vuit diputats de JxCat al Congrés, on els quatre que tenen carnet del PDeCAT donen per fet que serà l'última abans del trencament. Els electes del PDeCAT, per cert, no descarten negociar els pressupostos de l'Estat. El partit veu com una oportunitat el fet de poder marcar perfil ideològic a les cambres, abans de les eleccions al Parlament. La decisió es confirmarà en una reunió de Bonvehí amb els vuit diputats del PDeCAT -entre Parlament i Congrés- els propers dies.

La fuga de baixes del PDeCAT cap a JxCat de dilluns, la reunió dels electes del dimecres de Junts, i la decisió de Torra de fer fora Chacón del Govern ha precipitat els fets. Segons fonts coneixedores, dimecres s'havia de celebrar una trobada entre els vuit diputats de JxCat al Congrés -els quatre amb carnet del PDeCAT i els quatre de Junts- amb Torra. Però, finalment, la reunió va incloure tots els diputats de JxCat i s'hi van afegir els del Parlament -queden quatre electes del PDeCAT- i el Senat -tots de Junts.

La portaveu a Madrid, Laura Borràs, i el diputat i número dos del PDeCAT, Ferran Bel, es van reunir en privat abans d'aquesta trobada, i van acordar que s'intentaria mantenir la unitat entre les cambres després del degoteig de baixes del partit de Bonvehí. Des del PDeCAT asseguren que Borràs ha intentat en tot moment salvaguardar l'equilibri i remar a favor d'una entesa. Però el transcurs dels esdeveniments d'aquesta setmana ha dinamitat la voluntat de l'exconsellera de Cultura.

La possibilitat d'una entesa entre totes les parts a les cambres encara era una realitat fins aquest dijous. Però la decisió de Torra d'expulsar Chacón -l'última representació del PDeCAT al Govern- ha ensorrat tota opció, malgrat els intents de Borràs. A Madrid, doncs, els quatre diputats de Bonvehí veuen insalvable la situació i assumeixen que el ple de la setmana que ve al Congrés serà l'últim que faran dins de JxCat. Així, abordaran l'escenari dels pressupostos de l'Estat ja per separat. De fet, el PDeCAT no descarta negociar-los, tot i que encara no han abordat aquesta qüestió.

La marxa dels quatre diputats del PDeCAT al Congrés no farà, en principi, que el Grup Plural -on en forma part JxCat- canviï la correlació de forces. La formació de Borràs comparteix espai amb Joan Baldoví (Compromís), Íñigo Errejón i Inés Sabanés (Més País), i Néstor Rego (BNG). Però Junts hi mantindria la majoria amb quatre diputats, de manera que Borràs podria seguir-ne sent la portaveu.

Els quatre electes del PDeCAT que en sortirien són Ferran Bel, Genís Boadella, Sergi Miquel i Concepció Cañadell. Les quatre de JxCat són Borràs, Míriam Nogueras, Jaume-Alonso Cuevillas i Mariona Illamola (independent).

La decisió també es podria ampliar al Parlament, on el PDeCAT conserva quatre diputats: Marc Solsona (portaveu del partit), Narcís Clara, Lluís Font i Montserrat Macià. La resta -29, després que Torra perdés l'escó- són de JxCat.

Bonvehí i els vuit electes del seu partit al Parlament i al Congrés es reuniran els propers dies per culminar la decisió. Sigui com sigui, el PDeCAT entén que trencar els dos grups pot representar una oportunitat per marcar perfil propi de cara a les eleccions catalanes.