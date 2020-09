El risc de rebrot baixa a totes les comarques de la Catalunya Central

Una persona esperant per fer-se una PCR en el marc del cribratge massiu dut a terme a la Seu d'Urgell

El risc de rebrot va a la baixa a totes les comarques de la Catalunya Central, segons les dades fetes públiques per la Generalitat avui, dilluns, i que tenen en compte els casos per covid-19 detectats amb PCR entre el 28 d'agost i el 3 de setembre.

Al Bages, la taxa és 111,04, 34 punts menys al de fa set dies. La comarca es manté dins la zona de risc de rebrot alt, però fuig dels 160 punts que va assolir el 28 d'agost i s'aproxima al llindar dels 100 que suposaria tornar a entrar a la zona de risc de rebrot moderat. Entre el 28 d'agost i el 3 de setembre es van detectar al Bages 80 nous positius mentre que del 21 al 27 d'agost havien estat 111.

El Berguedà és de totes les comarques centrals la que està experimentant una reducció del risc de rebrot més accentuada. Aquest dilluns és de 15,78, dins la zona de risc baix, i molt lluny del 174,88 de fa set dies. Del 28 d'agost al 3 de setembre es van detectar tres nous infectats i de les 285 PCR que es van fer, només un 0,75 % va donar positiu.

El cas de l'Anoia és especial. El risc de rebrot d'aquest dilluns és 135,14, 20 superiors a la taxa de fa set dies, però la tendència de la comarca és a la baixa, ja que entre les dues dates l'índex ha arribat a assolir el 176,75.

La Cerdanya i l'Alt Urgell continuen en una situació greu, però amb signes de millora. La primera d'aquestes dues comarques té un índex de risc de rebrot de 308,08, quan fa set dies era 407,69. Quant a l'Alt Urgell, si dilluns passat era de 608,10, aquest dilluns és de 172,03. Dels 44 nous positius que es van detectar a la comarca entre el 21 i el 27 d'agost es va passar a 17 els set dies següents.

Quant al Solsonès, entre el 28 d'agost i el 3 de setembre no hi va haver cap nou cas de coronavirus i les 100 PCR que s'hi van fer van donar negatiu. Això, sumat a que del 21 al 27 d'agost només hi va haver un sol positiu, fa que la comarca encadeni dues setmanes a la zona de risc de rebrot baixa. Actualment la seva taxa és d'1,09.

Per últim, el Moianès té una taxa de 84,28, en zona de risc de rebrot moderat, després d'uns dies que havia pujat fins al 96, a les portes del risc de rebrot alt.