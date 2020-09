El curs escolar començarà amb 12.000 alumnes menys i 800 professionals de baixa

El curs 2020-2021 tindrà 1.587.395 alumnes a tot el sistema, públic, privat i concertat, i en totes les etapes educatives, 9.451 menys que el curs anterior. Tot i això, al règim general hi ha 12.098 alumnes menys, amb una baixada de 3.954 a P3 i de 12.163 a primària. En canvi, pugen en 1.454 a secundària, en 591 a batxillerat i en 2.420 a Formació Professional. El conseller, Josep Bargalló, ha afirmat que la davallada era la prevista per la baixada de la natalitat i la mobilitat.

D'altra banda, s'han fet 8.162 noves contractacions, de les quals 5.321 són docents, 1.265 personal d'atenció educativa, 1.239 de monitoratge i 337 d'administració i serveis. Un total de 800 professionals han rebut la baixa a la pública per col·lectiu vulnerable.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha fet una crida a la responsabilitat de les famílies i els docents perquè el pròxim curs escolar, "marcat per la pandèmia", tingui totes les garanties de seguretat. El conseller ha presentat aquest dilluns les dades i les novetats de "l'atípic" curs escolar 2020-2021, que arrencarà el proper 14 de setembre.

Per garantir la seguretat, Bargalló ha reiterat que les mesures dissenyades per Educació "pivoten sobre l'organització de l'activitat lectiva a partir de grups estables de convivència".

Per al bon funcionament del curs des del punt de vista no pedagògic, Bargalló ha citat com a "mesures clau" també l'accés per torns per evitar aglomeracions, l'ús de la mascareta des dels 12 anys i els 6 "si la situació pandèmica ho requereix", les sortides al pati amb mascareta per torns i respectant el metre i mig de distància, la ventilació d'espais i l'ús de gel hidroalcohòlic i el rentat constant de mans tant els professors com els alumnes.

El conseller ha destacat d'altres mesures com el control de símptomes i de temperatura dels alumnes, que no podran accedir al centre a partir d'una temperatura de 37.2 graus, i el cribratge problacional que s'iniciarà en la tercera setmana de setembre.

Bargalló ha informat que els claustres de professors i les reunions amb les famílies i docents seran telemàtiques, excepte aquelles en les quals "sigui imprescindible la presencialitat" que es faran en grups màxims de 10 alumnes, ha assenyalat el conseller. També seran virtuals les reunions amb el personal del centre educatiu, o amb menys de 10 persones.

El titular d'Educació s'ha dirigit als docents, als quals ha reconegut la "incomoditat" i fins i tot "poca efectivitat" en la comunicació a l'haver d'usar la mascareta i haver de mantenir la distància, i els ha dit que "cal portar la seguretat al límit", a més d'insistir en la "necessitat de programar activitats a l'aire lliure".

El conseller ha explicat que als centres es prendran d'altres mesures com la distància física als espais de menjador, la higiene i desinfecció de les màquines expenedores i l'ús dels vestuaris i dutxes per part d'un grup estable, amb higiene i ventilació.

Del total de la plantilla docent, d'atenció educativa i administració, el conseller ha concretat que 1.700 persones han acreditat ser personal vulnerable, mentre que el passat mes de juny van ser 12.800 les que "a causa d'una possible vulnerabilitat no van assistir als centres, que només van obrir de manera parcial ".

Dels 1.700, un total de 800 seran baixes mèdiques a partir de dilluns que ve 14 i comptaran amb substitució des del primer dia, ha assegurat Bargalló, mentre que els 900 restants "tindran algun tipus d'adaptació com a treball telemàtic".

"No seran les dades de tot l'any, sinó que evolucionaran al llarg del curs, a mesura que evolucioni la pandèmia", ha assenyalat el conseller.

Sobre el 30% de grups estables de primària que a la xarxa pública superen la ràtio recomanada de 20 alumnes, Bargalló ha afirmat que segueixen "estudiant com solucionar-ho" i que "si cal hi haurà més contractacions" al marge de les 8.126 confirmades, tot i que ha insistit que "més important que el nombre d'alumnes, ho és l'estanquitat del grup per garantir la seguretat".

El curs arrenca amb 12.098 alumnes menys que l'anterior, 3.954 menys a P3 i 12.163 menys a primària a causa "sobretot de la mobilitat", mentre que hi ha 1.454 més a ESO, 591 més a Batxillerat i els d'FP augmenten en 2.420.

Les ràtios a secundària s'han establert en 30 alumnes, fet que "pot provocar algunes activitats telemàtiques", ha reconegut Bargalló, tot i que a Catalunya "la docència ha de ser eminentment presencial a tota l'etapa obligatòria".

En l'ensenyament postobligatori "cada centre ha organitzat la presencialitat o virtualitat de les activitats lectives", ha recordat.

Aquest curs comptarà amb 29 instituts escola nous, de manera que en total seran 83 els centres d'aquesta tipologia, i tres centres s'han incorporat a la xarxa pública, que són l'Institut-escola Eixample que fins al passat curs era concertat; l'escola Ateneu Igualadí, que també era concertada, i l'institut Vall de Tenes, que era de titularitat mancomunada.

A més s'obriran cinc centres de nova construcció, que són l'Institut Vilafranca 2 (Vilafranca de Penedès), Institut Vapor del Fil (Barcelona), Institut Nou Palafrugell (Palafrugell), Institut de Peralada (Peralada), i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme (Santa Susanna), que és específic d'FP.

L'Escola Voltregà s'ha creat per fusió de dues escoles i altres tres centres d'FP es creen per trasllat de cicles, que són l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya (Sant Carles de la Ràpita), Institut de l'Esport de Barcelona i l'Institut-Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (la Pobla de Segur).