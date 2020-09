Puigdemont, a la presó de Neumünster: «El paper tan pervers d'ERC i els dubtes que està generant el PDeCAT em preocupa»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont explica al segon volum del llibre 'M'explico. La lluita a l'exili' (La Campana), que es publicarà dijous, els seus pensaments mentre va ser a la presó de Neumünster. Segons un fragment que ha avançat Rac 1, Puigdemont escriu una reflexió al seu dietari contra ERC i el PDeCAT. "M'han posat al dia d'algunes novetats polítiques i m'han deprimit una mica. Saber el paper tan i tan pervers d'ERC i els dubtes que està generant el PDeCAT em deixa preocupat. Amb aquest actitud ens podrirem a la presó i a l'exili", afirma. A més, defensa que s'han de mantenir les posicions. "Si reculem només perquè pensem que així la repressió sobre nosaltres serà menys dura, l'error és monumental, històric", conclou.

El fragment del llibre que s'ha fet públic aquest dilluns explica el moment en què la seva esposa, Marcela Topor, el seu amic personal Josep Maria Matamala i el periodista i també autor del llibre, Xevi Xirgo, el visiten a la presó l'abril del 2018. Xirgo escriu en el llibre que després d'aquesta visita va rebre un missatge de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo preguntant com està Puigdemont i que s'emplacen a veure's al cap d'uns dies.

En el seu dietari, mentre està empresonat, Puigdemont defensa que els polítics independentistes no tenen dret a renunciar en nom de ningú i qualifica "d'ignominiós i molt dolorós" l'actitud d'ERC i qüestiona la del PDeCAT. "Fa que l'esforç i tot el sacrifici no serveixin per a res de res. Com poden ser tan febles? Com poden renunciar a mantenir la posició?", afegeix. Un reflexió que arriba pocs dies després de la fallida investidura de Jordi Turull que acaba amb el seu ingrés a la presó, juntament amb el de Josep Rull, Carme Forcadell i Dolors Bassa i que Marta Rovira hagi decidit marxar a l'exili.