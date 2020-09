Torra i Sánchez donen l'ordre de començar a preparar l'orde del dia de la propera reunió de la taula de diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, han acordat que els gabinets respectius preparin l'ordre del dia de la propera reunió de la taula de diàleg, que s'ha de celebrar a Barcelona. Segons fonts de la Presidència de la Generalitat, Torra i Sánchez han mantingut una conversa telefònica aquest dilluns a la tarda. El president del Govern ha "deixat clar" a Sánchez que, per la part catalana, l'ordre del dia ha d'incloure l'autodeterminació i l'amnistia, "perquè és en aquestes qüestions on rau el conflicte polític català". Torra també ha insistit que la data de la reunió és "instrumental", ja que l'important és abordar l'arrel del conflicte.

Segons fonts de Palau, Torra també ha recordat a Sánchez les cites judicials que ha d'afrontar els propers 17 i 23 de setembre "per defensar la llibertat d'expressió", en referència a les causes al Suprem i al TSJC. D'altra banda, en relació amb la covid-19, el president del Govern ha reclamat al líder de PSOE una "solució ràpida" que habiliti les baixes laborals per als pares i mares de tots els nens i nenes que hagin de fer quarantena.