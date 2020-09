La CUP vol que Torra segueixi la 'via Venturós' i mantingui les funcions representatives si és inhabilitat

La CUP aposta perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, segueixi la 'via Venturós' si acaba sent inhabilitat pel Tribunal Suprem. Aquesta via, segons ha explicat el diputat cupaire Carles Riera, passa perquè des del moment de la inhabilitació i fins a les eleccions Torra segueixi exercint les funcions representatives i institucionals i simplement delegui tot allò que administrativament sigui necessari per tal que pugui ser efectiu. D'altra banda, en a mateixa roda de premsa Riera també s'ha referit a la llei de regulació dels reus dels lloguers que està previst que es debati i voti aquesta setmana al ple i ha avisat JxCat que "ha de decidir si és amb el sentit comú o amb l'especulació".

En haver presentar esmenes i desviar-se del text acordat amb el Sindicat de Llogaters JxCat impediria l'aprovació de la llei i Riera els ha emplaçat a "escoltar" l'entitat i "convertir-se en un instrument al servei de la defensa del dret a l'habitatge". "O són amb el sentit comú i la centralitat i defensa del dret fonamental o es posen en mans de l'especulació immobiliària i els poders financers; tenen unes hores per decantar-se en un sentit o en l'altre", ha avisat.



'Via Venturós'

En relació a quins ha de ser l'estratègia a seguir davant la possible inhabilitació de Torra, Riera ha insistit que cal convocar eleccions "més aviat que tard" perquè "la legislatura està esgotada". Per als cupaires és necessari que la data dels comicis estigui acordada. Un cop arribi la inhabilitació, però, els cupaires no volen que s'esculli un nou president o que "s'accepti" la decisió del Suprem, sinó que aposten per repetir els moviments que ja van fer amb la inhabilitació de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós.

Segons el seu pla, Torra continuaria exercint funcions representatives "no de manera simbòlica, sinó material", fins al moment de les eleccions acordades. Tot i això, Riera ha remarcat que cal "un ampli consens" tant de les forces sobiranistes al Parlament com de la societat civil per donar suport a l'estratègia.

"És indiferent el nom, el partit i la tasca de Govern; cal defensar democràticament la institucionalitat del país", ha apuntat en roda de premsa Riera.