Escoles de la regió central superaran els 20 alumnes per aula per falta de mestres

No hi ha prou professors per poder complir la ràtio d'un màxim de vint alumnes per aula com voldria el departament d'Educació. És un dels principals problemes amb què s'estan trobant a l'hora d'organitzar-se els centres educatius de les comarques centrals consultats per aquest diari, que han de fer mans i mànigues per minimitzar la concentració d'alumnes a les aules i poder garantir un tutor a cada grup. En molts casos, això implica convertir en tutor qui habitualment no ho és, com ara mestres d'educació especial o d'altres especialitats. En altres, fins i tot s'ha optat per ajuntar alumnes de cursos diferents perquè no hi havia prou personal docent per mantenir-los separats i amb una ràtio mínima.

Des que el professorat i els equips directius van començar a treballar l'1 de setembre, que els centres busquen la fórmula que més s'ajusti al que demana el departament, però no tots ho aconsegueixen, i en molts casos i hi haurà grups d'entre 20 i 25 alumnes. «Hem de fer autèntics malabars», lamenta el director de l'escola Collbaix de Sant Joan, Rafa Gordillo. En aquest centre hi haurà els mateixos grups que el curs passat, alguns amb més dels 20 alumnes «perquè no tenim prou personal» per fer més desdoblaments, tenint en compte que el departament ha dotat el centre amb un professor més que l'any passat, a mitja jornada, i amb una tècnica especialista en educació infantil a jornada completa per fer l'adaptació a P-3, però continuen sent uns recursos «insuficients», apunta Gordillo. «No podem fer trampes al solitari i incrementar el nombre d'aules i de grups si no tenim més professors per cobrir-los».

A l'escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós han desdoblat P4 en dos grups de 15 alumnes cada un, i també han partit 4t de primària, que passarà de dues a tres línies de 15 alumnes cada una, però en canvi mantindran 1r i 6è amb 22 alumnes per grup. S'ubicaran «en aules grans i ventilades», explica el seu director, Albert Canudas, que parla de les complicacions que hi ha per poder fer grups més petits, perquè això «ens obligaria a desdoblar també els mestres i ens quedaríem sense mestres de suport», tenint en compte que aquest centre disposarà enguany del mateix volum de professorat que el curs anterior.

A l'escola Torres Amat de Sallent s'han pogut organitzar «sense problemes, perquè tenim molt espai», apunta la directora, Maite Sànchez, i el curs vinent no hi haurà cap grup amb més de 20 alumnes. Això ha obligat a passar de dues a tres línies els cursos de P4, 4t, 5è i 6è de primària, i a la resta no ha calgut fer cap canvi perquè ja no arribaven a vint. Això deixarà els grups amb una mitjana de 16 alumnes.

Per poder garantir el professorat en totes les classes desdoblades s'ha optat per eliminar algunes especialitats, de manera que els professors especialistes ara faran de tutors, quan fins ara la majoria no ho eren. En concret, en aquest centre s'han eliminat les especialitats de música, educació especial i educació física, i només s'ha mantingut la d'anglès. Això no vol dir que es deixin d'impartir aquestes matèries, però, en lloc de fer-les l'especialista de torn, impartirà aquestes classes el tutor de cada curs, encara que no sigui la seva especialitat, a partir d'unes bases ja preparades prèviament per l'especialista en qüestió, segons ha explicat la directora.

P4 i P5 ajuntats

Alguns centres, com l'escola Sant Vicenç, de Sant Vicenç de Castellet, han optat per ajuntar alumnes de P-4 i P-5 per poder respondre a les necessitats organitzatives. Com que hi havia diversos grups que passaven de vint alumnes, han hagut de triplicar molts grups que ja estaven desdoblats, i s'ha passat dels 17 del curs passat als 23 actuals. Tanmateix, no hi havia prou professors, i s'ha volgut prioritzar el desdoblament dels alumnes més grans , la qual cosa ha deixat els de primer de primària per sobre de la ràtio, amb un grup de 23 alumnes i un altre de 22.

A educació infantil s'han agrupat alumnes d'edats diferents. A P3 s'han pogut mantenir dos grups de 19 nens cadascun, i a P-5 tampoc hi havia la necessitat d'un tercer grup, però a P-4 si. El problema és que no hi havia prou mestres, apunta el cap d'estudis del centre, Víctor Vera. La solució s'ha trobat a agrupar els alumnes de P4 i P5, i en lloc de fer-ne cinc grups, fer-ne només quatre, que, barrejats, permeten mantenir la ràtio just en els 20 alumnes per grup.

L'escola Sant Vicenç ha incorporat més professorat, amb diferents jornades però que en el còmput global equivalen a tres nous mestres a jornada sencera. A més, tots els que hi havia d'educació especial i de les aules d'acollida ara seran tutors, però «encara ens ha faltat un professor per poder tenir tots els grups dins la ràtio» del màxim de 20 alumnes, explica Vera.