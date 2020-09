Els nous responsables d'Interior i Empresa i Coneixement cessen els seus números 2

El nou conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha rellevat l'actual secretari general del departament, Brauli Duart, nomenat pel seu antecessor Miquel Buch, i el substituirà per la fins ara directora de l'Agència Catalana de Consum (ACC) Elisabeth Abad, segons han explicat a Europa Press fonts d'Interior.

Abad ha sigut subdirectora general de l'Escola de Policia a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), cap de gabinet de la Conselleria de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, a més de subdirectora general de Dret i Entitats Jurídiques a la conselleria de Justícia.

Sàmper es reunirà la tarda d'aquest dimarts amb el comissari en cap de Mossos, Eduard Sallent, la cúpula del cos i el seu director general, Pere Ferrer, que seguirà al càrrec després del traspàs de cartera entre Buch i Sàmper, que es va oficialitzar divendres, segons ha publicat 'El País' i han confirmat les esmentades fonts a Europa Press. Una altra que serà rellevada a la Conselleria és la directora de Serveis, Sílvia Quesada, que serà substituïda per Raquel Sisteré.

L'altre canvi el protagonitza Jordi Cabrafiga, que serà el nou secretari general d'Empresa i Coneixement, el número dos del conseller Ramon Tremosa, segons ha avançat el diari 'ARA' i han confirmat fonts del Govern a l'ACN. Cabrafiga, que va ser cap de gabinet de l'exconsellera de Governació Meritxell Budó, substituirà en el càrrec a l'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip. Tremosa va assumir la conselleria d'Empresa la setmana passada en substitució d'Àngels Chacón en el marc d'una remodelació de Govern impulsada pel president Quim Torra que també va afectar les conselleries d'Interior i Cultura.



Àngels Ponsa pren possessió del càrrec com a consellera de Cultura

La fins ara directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa, ha pres possessió del càrrec com a nova consellera de Cultura en substitució de Mariàngela Vilallonga aquest dimarts, en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra, al Saló de Sant Jordi del Palau, on ha defensat que "la cultura és un servei essencial" i que és el quart pilar de l'estat del benestar. L'acte s'ha celebrat un cop finalitzada la reunió del Consell Executiu, que ha aprovat el cessament d'Àngels Ponsa com a directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura. Torra ha agraït la "generositat" tant de la consellera sortint com de Ponsa.

Torra ha reivindicat la importància de la cultura, i ha assegurat que el Govern persistirà durant aquest temps: "Cal rescatar la cultura perquè una societat sense cultura esdevindria un autèntic monstre". I ha afegit que el Govern no deixarà la cultura de banda en la recuperació dels mesos vinents.