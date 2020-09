Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Regió7 dedica avui, dimarts 8 de setembre, el seu titular principal al risc de rebrot a la regió central, que disminueix però es manté elevat. La fotografia és per a la tornada de Leo Messi als entrenaments al Camp Nou. El diari també destaca que els propietaris de terrasses volen pagar menys a Manresa; la ràtio de 20 alumnes per aula quedarà desbordada a molts punts de la regió central; Castellbell inicia una ambiciosa reforma de l'ajuntament; Berga s'atreveix a fer fira per Santa Tecla i ja la té plena d'expositors; el govern de Berga manté tancats els partits de futbol amistosos; i Pesarrodona diu a la jutge que l'1-O el van anar a buscar perquè el creien el líder.

Titulars diversos als diaris d'aquest dimarts, que destaquen la tornada al col·legi, la fusió CaixaBank-Bankia i l'espionatge a Bárcenas, entre d'altres: