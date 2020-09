Torrent: «El Parlament necessita que es posi fi a la judicialització que el tenalla»

El president del Parlament, Roger Torrent, va assegurar ahir que la cambra necessita que es «posi fi» a la judicialització que la «tenalla». Durant l'acte central dels 40 anys del restabliment del Parlament, Torrent va demanar resoldre «democràticament» i «pacíficament» el conflicte polític que Catalunya té amb l'Estat perquè està «enquistat» des de la sentència de l'Estatut. El republicà va lamentar que la judicialització suposi «desvirtuar» la institució del Parlament i fer-la menys «útil» per a la ciutadania. Torrent va criticar que es «condicioni» l'activitat parlamentària i es limiti la capacitat dels diputats. Torrent va expressar alhora dolor per les persones que són a la presó o a l'«exili per una causa política».

Durant el discurs de cloenda de l'acte, Torrent va lamentar que l'evolució de les dinàmiques comunicatives hagi portat que es fomenti el llenguatge més immediat i curt transmès per les xarxes socials i que això porti a «empobrir-se» el discurs fonamental i amb «matisos». «Es multipliquen les frases enginyoses i s'allunya el discurs. Es generen escenaris de bons i dolents i la política es banalitza. La principal víctima n'és el treball parlamentari que queda soterrat per culpa de polèmiques estèrils», va analitzar.

Per això va dir que cal apostar per la política i no deixar-se endur per la «notícia del dia». El president del Parlament va argumentar que el país necessita abordar «nombrosos reptes» i que, per poder-ho fer, cal «escapar de la immediatesa permanent». Torrent va acabar el seu discurs fent una crida a la pluralitat i al respecte pels qui pensen diferent. Es va referir a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i va dir que cal més «empatia». «L'odi és l'enemic de la política», va sentenciar.

L'acte institucional de reconeixement dels exdiputats del Parlament amb motiu de la commemoració del quarantè aniversari del restabliment de la cambra catalana va comptar amb les intervencions dels exdiputats Concepció Ferrer, Francesc Codina, Dolors Montserrat, Manuela de Madre i Ernest Benach.

Els cinc exdiputats van recordar experiències del seu pas per la cambra catalana i, en concret Ferrer i Codina van repassar el què va suposar la constitució i habilitació del Parlament l'any 1980. Per la seva banda, l'exdiputada del PPC Dolors Montserrat va emplaçar la cambra a recuperar el «prestigi» que tenia el Parlament a tot Catalunya i a Espanya. Qui va ser la primera dona que va ser presidenta d'un grup parlamentari va demanat un «esforç» als actuals diputats per mantenir el respecte entre ells. «Els polítics no hauríem de caure en la crispació. Desacredita i allunya de la gent», va apuntar. «Cal recuperar la política útil per la ciutadania, escoltar i fer ter-ritori», va recomanar.

Al seu torn, l'expresident del Parlament Ernest Benach va lamentar l'empresonament de Carme Forcadell en creure que no va cometre cap delicte sinó que va «respectar» els drets dels diputats. Benach va dir que cal «valentia» i recuperar el «respecte» per la política. «Vénen temps complicats i cal estar a l'alçada. El Parlament ha de saber com afrontar els reptes», va apuntar.

A l'acte hi van assistir exdiputats com Montserrat Tura (PSC), David Fernández (CUP), Daniel Cirera (PPC), Xavier García Albiol (PPC), Alberto Fernández Díaz (PPC), Joan Josep Nuet (Catalu-nya sí que es pot), els expresidents del Parlament Joan Rigol i Núria de Gispert i el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé.