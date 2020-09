Crema el camp de refugiats de Moria, el més gran de Grècia

El camp de refugiats de Moria, el més gran de Grècia, ha cremat aquesta matinada. Desenes de milers de persones, unes 12.000, segons els càlculs de Metges sense Fronteres, han estat evacuades i ara "estan al carrer", explica l'ONG, que afirma que el camp ha quedat totalment destruït. "Hem vist el foc escampar-se per Moria amb ira durant tota la nit. Tot el recinte ha quedat engolit per les flames, hem vist sortir gent d'un infern sense direcció", ha explicat el responsable de MSF a Lesbos, Marco Sandrone, a través de Twitter. L'ONG diu que els refugiats tenen por i estan en xoc. El camp, habitualment ja sobresaturat, estava en quarantena per casos de coronavirus.