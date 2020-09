El govern espanyol proposa bonificar els treballadors que decideixin ajornar la jubilació

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá, ha plantejat aquest dimecres la "necessitat" d'incentivar la demora de la jubilació. El ministre ha considerat que cal una avaluació "exhaustiva" de la realitat del mercat laboral per als treballadors pròxims a l'edat de jubilació, així com una "reordenació" dels incentius que ja existeixen i una correcció dels "elements de distorsió de la jubilació anticipada". Escrivá creu que així es podria revertir la tendència actual de creixement de les jubilacions anticipades voluntàries. Aquesta acció s'emmarca en el pla del govern de reforma de les pensions, per a la qual és "imprescindible" un consens "urgent" entre les forces polítiques.

En una compareixença al Congrés dels Diputats, Escrivá ha afegit que a més del consens polític és necessari el dels interlocutors socials per, sobre aquesta base, iniciar la tramitació d'un projecte de llei per abordar la reforma del sistema públic de pensions.

Escrivá ha recordat que el sistema actual preveu un mecanisme de revalorització que "no té en compte l'evolució de preus i salaris", fet que suposa una "excepció" si es compara amb els països homologables a Espanya.

El ministre ha anunciat que en el pròxim pressupost s'iniciarà el finançament de despeses impròpies de la Seguretat Social, de tal manera que al final de la legislatura "quedaria eliminat el dèficit previst". Això, ha afegit, "ajudaria a mitigar els dubtes sobre la sostenibilitat del sistema a curt termini i a centrar l'atenció en els reptes a llarg termini".

Un d'aquests reptes és el de la cotització dels autònoms per ingressos reals, que segons el ministre tindrà una implantació "gradual", no generarà distorsions "significatives" ni en els autònoms ni en la gestió administrativa i serà implementada "per trams". Això, ha assegurat, permetrà que un percentatge "elevat" d'autònoms vegi reduïdes les cotitzacions.

Pel que fa al manteniment del poder adquisitiu de les pensions, ha assegurat que es tracta d'un element "clau" per donar certesa als pensionistes i al conjunt de la societat, per la qual cosa ha considerat "clau" que l'any vinent ja s'apliqui "un nou marc estable per a la revalorització".