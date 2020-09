Lukaixenko rebutja dimitir i avisa que Rússia «serà la següent» si el seu règim cau

El president de Bielorússia, Aleksander Lukaixenko, s'enroca al poder i rebutja dimitir malgrat les contínues protestes als carrers de Minsk, i avisa Rússia que si ell cau, Moscou serà "el següent". En una entrevista amb mitjans estatals russos com RT, Lukaixenko admet que ha estat en el càrrec "una mica massa de temps" però rebutja marxar perquè, segons diu, fer-ho provocaria "una massacre" entre els seus seguidors. "Si Lukaixenko cau, ho farà tot el sistema, seguida de tota Bielorússia", afegeix, afirmant també que "és impossible" aturar les protestes organitzades a través de xarxes socials i aplicacions com Telegram.

"Tot això és globalitzat i internacionalitzat. Si creieu que la gran Rússia podrà gestionar-ho, us equivoqueu", afirma Lukaixenko, que diu haver parlat amb el seu "germà gran, Putin" per "avisar-lo".

Lukaixenko afirma a l'entrevista que no pot marxar perquè "hi ha massa en joc" i defensa el seu llegat com a líder de Bielorússia. "He de defensar el que hem creat amb les nostres mans, hem de protegir la gent que ens va ajudar a crear-ho, la majoria que em va votar", assegura.

El president de Bielorússia insisteix en l'entrevista que les protestes massives als carrers de Minsk –que el seu règim ha reprimit amb un fort ús de la força i centenars de detencions- estan alimentades des de l'exterior. "Com combats aquests canals de Telegram? Com els bloqueges? Ningú pot, ni tan sols els que van inventar Internet, els americans", reflexiona.

L'entrevista amb mitjans russos és la primera que fa Lukaixenko des de l'inici de les protestes. Es preveu que el president de Bielorússia viatgi a Moscou en els propers dies per reunir-se amb el president rus, Vladimir Putin.