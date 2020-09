Aragonès torna a emplaçar el govern espanyol a permetre que els ajuntaments utilitzin el superàvit municipal

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha reclamat al govern espanyol que permeti als ajuntaments utilitzar el superàvit municipal per afrontar la covid-19. Després que el govern espanyol no hagi aconseguit convalidar el decret de romanents als ajuntaments, Aragonès ha celebrat la decisió del Congrés i que s'eviti legislar "contra els ajuntaments". "Així no, no és el camí", ha assegurat. En una interpel·lació al Parlament, el republicà ha tornat a reivindicar que els ajuntaments puguin destinar els diners que tenen en bancs a ajudar els veïns amb la crisi sorgida per la pandèmia. També ha afegit que el Ministeri d'Hisenda ha de plantejar una normativa amb "negociació i consens" i no amb "imposició".

El vicepresident ha dit que el govern espanyol ha d'abordar la reforma de la llei d'estabilitat pressupostària tenint en compte el retrocés en inversió i la dinàmica econòmica que s'està donant a les famílies i empreses. Entre d'altres mesures ha reclamat allargar els ERTO fins l'abril, accelerar el pagament de totes les prestacions i donar tota la força "necessària" a l'ingrés mínim vital.

Sobre els fons europeus per combatre els efectes de la covid-19, el titular d'Economia ha tornat a demanar que puguin ser gestionats des de la proximitat. Ha dit que l'Estat ha d'aclarir els procediments que hi haurà per sol·licitar-los, qui hi podrà accedir i quan es podran demanar.