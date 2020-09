El col·lectiu MIR crida a la vaga 3.500 metges el 21, 22 i 23 de setembre per reclamar millores formatives i laborals

Uns 3.500 metges interns residents (MIR) dels hospitals i centres d'atenció primària de Catalunya estan cridats a fer vaga els dies 21, 22 i 23 de setembre per reclamar millores formatives, laborals i retributives. El col·lectiu de residents té el suport del sindicat Metges de Catalunya, que ha presentat aquest dijous la convocatòria de vaga al Departament de Treball. Els MIR denuncien unes condicions "precàries" que s'han "agreujat" amb la crisi de la covid-19. Algunes de les principals reivindicacions són tenir temps per dedicar a la formació o increments en sous actualment mileuristes. El col·lectiu està obert a negociar amb Salut abans i durant l'aturada però es mostra escèptic perquè fins ara no ha tingut respostes concretes.

Metges de Catalunya ha convocat una vaga de tres dies adreçada als residents que es formen i presten serveis assistencials en el sistema sanitari català, públic i concertat. El sindicat majoritari en el col·lectiu mèdic denuncia el "tracte injust" i el rang de "treballadors precaris que defineix els especialistes en formació des de les retallades sanitàries".

En un comunicat, el sindicat considera que la vaga és l'"única sortida" perquè els MIR deixin de rebre un tracte que "en alguns aspectes s'apropa a l'explotació", asseguren. Metges de Catalunya adverteix que aquesta situació s'ha vist "extremadament agreujada" per la pandèmia, ja que ha afectat les condicions de treball, la formació i la retribució dels MIR. Sobretot en els primers mesos de la pandèmia, els residents van assumir funcions i responsabilitats per sobre del que els pertocava i els torns de 12 hores en què es van organitzar la majoria de centres van eliminar el sistema de guàrdies, de manera que van perdre les retribucions complementàries, si bé alguns centres van buscar la manera de compensar-ho.

En una roda de premsa del sindicat i portaveus del col·lectiu dels MIR, Pilar Fafián, resident de Medicina Interna del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ha destacat que són conscients que convoquen la vaga en un "moment delicat" però ha recordat que estan exercint un dret fonamental i ha deixat clar que acceptaran els serveis mínims que es decretin i intentaran garantir que ningú quedi desatès per la seva absència. "Se suposa que no som personal indispensable i per tant tot hauria de marxar sense nosaltres, teòricament", ha fet notar.



Reivindicacions: un 15% de la jornada per a formació

Residents organitzats en grups i assemblees i amb l'aixopluc del sindicat han traslladat al Departament de Salut diverses reivindicacions en tres blocs, formació, condicions laborals i retribucions. Els MIR reclamen que se'ls respecti el temps que han de dedicar a la formació no assistencial, tant dins de la jornada laboral com amb l'assistència a cursos, congressos i altres activitats. Concretament, demanen que se'ls garanteixi que el 15% de la jornada ordinària es destina a la formació i que es reservin 10 dies anuals com a mínim per a la participació en actes formatius. El sindicat recorda que la prioritat del sistema MIR és la formació especialitzada dels facultatius i no la dotació de personal als centres de salut.

"Tot i que teòricament som personal que ens hem de formar i que estem de més a més als centres sanitaris, en el sentit que no hauríem de ser un personal imprescindible, actualment aquestes condicions no es donen per les retallades i la situació econòmica que arrosseguem des del 2010. Ens hem convertit en un personal que no té temps material per a la formació", ha assenyalat Àlex Mayer, un altre dels portaveus del col·lectiu i també resident de Medicina Interna del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Algunes altres de les principals reivindicacions formatives són que s'estableixi una ràtio màxima d'un metge adjunt per cada quatre residents durant l'activitat assistencial; que en cap cas un MIR realitzi activitat assistencial sense la supervisió d'un adjunt i assegurar que els residents tenen accés a tutories individuals i personalitzades.



35 hores setmanals i descansos de 12 hores

En l'àmbit laboral, els residents reclamen que la jornada ordinària sigui de 35 hores setmanals, com a la resta de l'estat espanyol, i un màxim de 48 hores de treball setmanal entre la jornada ordinària i la complementària. També, que es compleixin les 12 hores de descans mínim ininterromput després d'una jornada, algunes de 24 hores, així com les 36 hores continuades de descans setmanal, tal com recull la legislació vigent.

A més, reclamen un màxim de quatre guàrdies mensuals, i si se'n fan més que siguin voluntàries i amb major retribució, i espais de descans dignes en els centres. Metges de Catalunya vol que "s'esborri la imatge de 'peons' amb què sovint s'associa la tasca dels residents" i "es vetlli pels seus drets laborals bàsics, inclòs el dret a la conciliació", recullen en un comunicat.

Millores retributives de la jornada ordinària i de les guàrdies

Pel que fa al tercer bloc de reivindicacions, el sindicat i el col·lectiu MIR exigeixen un increment tant en la jornada ordinària com de les guàrdies. El sou base -sense les guàrdies- és d'uns 16.000 euros bruts anuals en el cas dels residents de primer any. "Si fem guàrdies, el sou és més alt però a costa de treballar 60 o 70 hores la setmana", ha dit Mayer. També demanen que les retribucions dels facultatius en formació incloguin diferents complements i plusos salarials, com el de nocturnitat per a les jornades compreses entre les 22 h i les 6 h o el complement de jornada completa mentre duri la pandèmia del coronavirus.

"Som conscients que estem en formació, però som personal que tenim la carrera de Medicina, hem aprovat una oposició llarga i dura com és el MIR i estem fent entre quatre i cinc anys de formació especialitzada. I la realitat és que els metges especialistes en formació són mileuristes", ha advertit Mayer per denunciar una situació econòmica "molt precària" i que encara es fa més evident en ciutats com Barcelona, on viure és car.

Oberts a negociar

Els residents estan oberts a negociar amb el Departament de Salut, amb qui s'han reunit en algunes ocasions en els darrers mesos, però sense obtenir compromisos concrets a les demandes, segons han explicat els portaveus del col·lectiu dels MIR. Oriol Mirallas, resident d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, ha assenyalat que aquest mateix dimecres es van reunir amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i que l'únic punt en què estan d'acord és a complementar els sous minvats per la crisi de la covid-19. Segons Mirallas, el CatSalut els va dir que es reuniria amb l'Institut Català de la Salut (ICS) i les patronals però no els va concretar un calendari ni si tenia previst incorporar-los en les negociacions.