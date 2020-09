DIRECTE | La Diada de l'11 de setembre, minut a minut

Catalunya viurà aquest divendres una Diada de l'11 de setembre excepcional, marcada per la covid-19. A Regió7 pots seguir en directe un minut a minut de tota la informació que es generi entorn de l'11-S, jornada durant la qual no hi haurà una gran manifestació com en anys anteriors però sí una munió d'actes reivindicatius i d'homenatge arreu del territori, entre els quals una rua de vehicles amb final a Lledoners, a banda de les ofrenes florals habituals. A continuació pots accedir a la narració en directe de la Diada (pot tardar uns segons en aparèixer):





La Diada 2019, una gran manifestació a Plaça d'Espanya però no tant concorreguda com les anteriors



Aquest divendres farà un any del darrer 11 de setembre massiu a Barcelona. La Diada passada, centenars de milers de persones -600.000 segons la Guàrdia Urbana, van tornar a sortir al carrer per clamar de forma multitudinària per la independència de Catalunya i, a més, per reclamar unitat a les forces polítiques sobiranistes. Seguint la crida de l'ANC, la plaça d'Espanya i els carrers que hi conflueixen, Gran Via, Paral·lel, Maria Cristina, Tarragona i Creu Coberta, van quedar plens de gent, estelades i pancartes des de les 4 de la tarda fins a un quart de 7 que és quan va acabar l'acte, el d'assistència de gent més baixa des de que va començar el procés (sempre segons dades oficials).

La falta d'unitat i el coronavirus desinflen el sobiranisme



Segons ha pogut constatar Regió7 a través d'entrevistes a les principals veus de l'independentisme a la Catalunya Central, el moviment està cansat i esgotat per la manca d'unitat dels partits sobiranistes, els embats del Govern espanyol i un convidat d'excepció: el coronavirus. La majoria admeten que si no hi hagués l'emergència sanitària possiblement tampoc aquesta Diada 2020 no hi hauria manifestacions massives com les dels darrers anys. Remarquen, però, que això no vol dir que l'independentisme estigui derrotat. La desil·lusió no afecta el corrent de fons. Pots llegir les declaracions de les diferents persones consultades en aquest article.