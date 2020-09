La falta d'unitat i el coronavirus desinflen el sobiranisme

El moviment independentista està cansat i esgotat per la manca d'unitat dels partits sobiranistes, els embats del Govern espanyol i un convidat d'excepció: el coronavirus. És l'anàlisi que fan dirigents de partits i entitats sobiranistes enquestats per Regió7 la vigília d'una Diada clarament marcada per la covid. La majoria admeten que si no hi hagués l'emergència sanitària possiblement tampoc no hi hauria manifestacions massives com les dels darrers anys. Remarquen, però, que això no vol dir que l'independentisme estigui derrotat. La desil·lusió no afecta el corrent de fons.

«Som davant d'una Diada anòmala i això li resta empenta», sosté Bernat Vila, de la junta de l'ANC de Castellterçol. Diu que a la por per la covid s'hi suma un cert desencís que hi pugui haver en sectors de l'independentisme davant «la manca d'unitat dels partits, que haurien de definir quin ha de ser el rumb d'una manera més clara», i en aquest sentit insisteix que «les picabaralles que hi ha no hi ajuden gens». Tot plegat fa que enguany «hi hagi molta gent desubicada i no sàpiga gaire on agafar-se», entre altres coses perquè el format d'aquesta Diada és molt diferent «i tampoc l'hem pogut promoure com altres vegades». Per a Vila, no és que l'independentisme hagi perdut força, però segurament no hi haurà tanta mobilització.

En un sentit semblant es posiciona el coordinador de la secció local de l'ANC a Moià, Pere Antúnez. Admet que «hi ha gent desencisada per la contraposició que hi ha entre grups polítics» dins de l'independentisme, i diu que això es podria notar en més desmobilització en els actes de demà. Tanmateix apunta que «la gent no s'ha apartat del moviment, l'ANC va incrementant el nombre de socis, i per més desmotivada que estigui, la majoria diu que anirà a votar i que votarà independència». El problema, diu, és que les circumstàncies actuals «són difícils» de cara a aconseguir una mobilització com les dels darrers anys, i s'hi ha afegit la pandèmia, «que ha estat com una galleda d'aigua freda brutal».

Des de l'àmbit polític, l'alcalde de Solsona, el republicà David Rodríguez, també apunta a «una certa desmobilització», que en part atribueix a les baralles entre partits «que no agraden gens», i a la manca d'un camí compartit «que provoca desorientació». Tanmateix, té «claríssim» que els independentistes «ho continuen sent, però potser no hi ha aquella il·lusió i aquelles ganes d'altres anys», entre altres coses perquè «ni la situació política ni tampoc la covid, no hi ajuden», per bé que seran mobilitzacions més disperses, «i això farà més difícil visualitzar el seu impacte». Personalment, Rodríguez assegura que hi participarà «com he anat fent des del 2006, tot i que també em sap greu veure aquesta desunió».



Més optimisme

Més optimista es mostrava ahir la presidenta d'Òmnium al Solsonès, Rosa Cases, que veu que «hi ha ganes de mobilitzar-se», i afirma que, «si la gent ja ho feia per anar a Barcelona, encara ho farà més per anar a la plaça del Camp», que és on es preveu organitzar l'acte de la Diada de Solsona. Reconeix que entre el món independentista hi ha desengany amb l'actitud dels partits que es contraposa amb la voluntat de reivindicació, i pensa que justament és «aquest sentiment contradictori» el que motiva «la necessitat de sortir al carrer perquè des del sofà de casa no arreglarem res, i l'Onze de Setembre és una bona oportunitat». Per això confia que «demà la gent es mobilitzarà», malgrat la por que pugui generar la covid sobretot entre la gent gran, «però es prendran prou mesures perquè la covid no sigui l'excusa».

Jordi Casas, de la gestora de l'ANC a la Cerdanya, també té «bones sensacions» amb la Diada d'enguany «perquè l'ambient entre la gent és bo malgrat les circumstàncies estranyes», i posa d'exemple la venda de samarretes, que ha baixat respecte d'altres anys «però no tant com ens pensàvem». No descarta una mobilització a la baixa «però serà per por de la covid, i no pas per la qüestió política». I és que «ja fa uns quants anys de desori que veiem com els partits no s'entenen, però el poble tira igualment endavant; estem decebuts i desenga-nyats, però mai derrotats», apunta.

En unes circumstàncies normals enguany no hi hauria mobilitzacions tan massives com les dels dar-rers anys. «No perquè la gent estigui cansada, sinó perquè hi ha desencís respecte de com s'han fet les coses» per part de partits, «i les seves baralles absurdes», i institucions, pensa el dirigent de l'ANC a Manresa, Eudald Camprubí. Creu, però, que «la gent hi és i hi serà». Respecte dels actes organitzats assegura que s'ha de compaginar el respecte a les recomanacions sanitàries amb el dret a protesta i manifestació. «Tot això és nou per a nosaltres». Ahir l'ANC va anunciar que la capacitat per a l'acte polític de Manresa que s'ha de celebrar al pati del Casino ja estava plena.

El president d'Òmnium Cultural al Bages i el Moianès, Jordi Cor-rons, pensa que no s'ha d'enterrar l'independentisme. «L'actual situació és completament circumstancial. No és que el suflé hagi baixat, sinó que les entitats que convoquem actes fem un exercici de responsabilitat. Escollim fer activitats controlades i quedar-nos a casa». Creu que sense la covid les manifestacions de la Diada seria igualment massives. «Ho han estat de forma sostinguda els darrers anys i res no fa pensar que no passés exactament igual».

El representant de l'Esquerra Independentista i regidor de Fem Manresa a l'Ajuntament Jordi Travé opina hi ha cert desencantament derivat de com van acabar iniciatives com la del Tsunami Democràtic o bé «les baralles fratricides entre les mateixes organitzacions independentistes i sobretot l'espectacle de Junts per Catalunya i el PdeCAT». Segons la seva opinió, no hi ha un rumb clar i els últims anys s'ha anat a remolc de l'Estat espanyol, i «això passa factura». L'Esquerra Independentista ha organitzat igualment els actes que cada any acostuma a celebrar per la Diada amb l'objectiu de «reprendre la nova normalitat».

La historiadora Conxita Parcerisas llegirà el manifest de la Marxa de Torxes que s'ha de celebrar aquest vespre a Manresa. Opina que l'Onze de Setembre d'enguany és simbòlic «perquè les persones que volem la independència persistim, però no veig l'entusiasme general de la gent dels altres anys». Segons el seu punt de vista, la covid hi té a veure, però «també la incertesa política». Valora molt positivament les iniciatives creatives que han sorgit a la comarca per celebrar-lo.

L'advocat i professor de la FUB-UManresa David Sanclimens és taxatiu: «En general hi ha certa desil·lusió per les baralles entre partits tot i que les injustícies com els presoners o els exiliats persisteixen. La gent està enfadada amb els partits. Jo inclòs». Creu, però, que els independentistes continuen fidels al projecte i que «no es pot afluixar ni abaixar la guàrdia malgrat l'entorn. «El conflicte polític continuarà amb diferents expressions».



Més opinions

La dirigent del PDeCat a la Catalu-nya central Ivet Castaño assegura que «els partits independentistes hi som i continuarem sent-hi. És evident que hi ha una crisi sanitària, política, econòmica i social», i que les manifestacions s'han de fer amb mesures de seguretat. Pensa que «hi hagi més o menys gent no determina l'impuls de l'independentisme», i que la recentralització que s'ha viscut arran de l'emergència sanitària «ha posat en evidència que més que mai hem de tirar endavant. Hi serem».

La situació de la covid-19 ha influït de manera directa en la celebració de la Diada d'enguany. Això és el que pensa Raquel Sala, presidenta comarcal d'ERC, que ha afirmat que «serà una Diada diferent, crec que tothom la viurà d'una altra manera de la que estem acostumats. La gent encara pensa en manifestar-se, en tenen ganes i hi creuen, però amb la situació de la pandèmia aquesta mostra pública s'ha desinflat i potser no hi serà». Sala doncs, defensa que aquesta reducció de l'interès per la Diada no té a veure amb la situació política de l'independentisme. «Crec que no hi ha tant interès per la situació del coronavirus i no tant per una desinflada de l'independentisme. I ho podem veure en no només l'independentisme, sinó en totes les situacions, estan els ànims i les ganes de fer coses desinflats», opina. La presidenta berguedana dels republicans defensa la decisió de l'ANC Berguedà de suspendre l'acte presencial de la Diada i fer una acció alternativa sense aglomeracions. «Això és el que toca aquest any. Que es facin concentracions petites, però a escala comarcal pot sortir molta gent i no sé fins a quin punt es pot controlar una cosa així. A escala de poble, a escala municipal, és més fàcil de controlar. A escala de comarca és més difícil i ho trobo bé», acaba.

El president comarcal del PdeCAT al Berguedà, Jordi Selga, opina que, tot i que la crisi del coronavirus hagi fet que enguany la Diada no s'afronti amb tant d'optimisme, els últims anys ja es podia observar una tendència a la baixa per culpa de la poca transparència dels líders independentistes. «La crisi sanitària de la covid ha agreujat aquesta situació, però estic convençut que la cosa s'ha desinflat i que segurament els partits polítics no han ajudat gens que això no sigui al revés. Si fem una anàlisi de la Diada de l'Onze de Setembre del 2019 ja es va veure que no hi havia la gent que hi havia hagut anys enrere. No hi havia els ànims i la trempera que havíem viscut i em fa la sensació que aquest any encara hauria anat més endarrere», afirma.

Per recuperar l'optimisme envers l'independentisme i recuperar les Diades més il·lusionats, Selga opina que la població hauria de saber el camí triat pels polítics. «El primer que haurien de fer els nostres líders polítics és explicar el que volen fer. Quan jo, com a independentista de soca-rel, sento dir que hem de fer un referèndum, jo em pregunto que què vam fer l'octubre del 2017. L'Estat espanyol mai ens deixarà fer un referèndum, per tant, s'ha d'explicar el que es vol fer i cap on es vol anar, no es pot enganyar la gent», afirma. Moltes de les persones que es van sumar al moviment en aquell moment en què hi havia una via clara l'han abandonat, i aquest podria ser un dels motius que, segons Selga, les Diades s'hagin desinflat. «Molta gent que no era independentista però creia que s'havia de fer un referèndum perquè el poble català decidís va pujar a aquest carro. Ara aquesta gent s'han tornat a apartar veient-ne la impossibilitat i la manca de transparència dels nostres líders independentistes», afegeix Selga..

La presidenta d'Òmnium del Berguedà, Montserrat Soler, viurà la Diada 2020 «d'una manera molt diferent» a causa de la covid-19. «No ho podrem celebrar de la mateixa manera». A Berga es farà un acte simbòlic amb cadires buides davant de la delegació d'Hisenda i convidant la gent a fer-se fotos de pancartes de la jornada i penjar-les a les xarxes.

La berguedana afirma que «el que ens toca aquest any és commemorar-ho d'una manera diferent. I ja hi haurà temps més endavant de fer-ho amb normalitat». Soler admet que hi ha persones que «ens diuen: 'això s'ha desinflat'. No és aquest el tema. La gent que és independentista ho és igualment, però s'ha de tenir seny». Soler considera que aquest «és un any de transició» a causa de la pandèmia. «Hem de ser conseqüents i prudents».

El coordinador de l'ANC a Berga, Lluís Escriche, creu que la ciutat viurà una Diada confinada «i amb totes les mesures de seguretat i amb la moral alta i seguint treballant». Segons la seva opinió, la jornada serà diferent, «però una Diada al capdavall». Escriche ha afegit que enguany serà «més reivindicativa i menys festiva» en un format online que creu que tindrà molta requesta no només a Catalunya sinó a escala internacional. Considera que «el moviment independentista no està en hores baixes, està reclòs per la covid, perquè aquest any ho hem de fer, això».