Un nadó d'un any dóna positiu en coronavirus en una escola bressol de Cartagena

Un nadó d'un any, alumne del Centre d'Atenció a la Infància (CAI) Ángel de la Guarda de la urbanització Nova Cartagena, ha donat positiu en covid-19 i ha obligat a posar en quarantena a onze companys i dues educadores d'una classe del centre. El bebè, que va estar en contacte dissabte passat amb un familiar que també ha resultat contagiat, va estar el dilluns en la guarderia i aquest dijous els pares han avisat al centre del resultat de la prova PCR.

Salut Pública ha pres precaucions i ha demanat que la classe en la qual va estar aquest bebè dilluns passat es posi en quarantena. Els tècnics d'aquest departament sí han informat el centre que, per les circumstàncies en les quals va estar el menor, no creuen que pugui haver-hi més contagis però per precaució han recomanat l'aïllament domiciliari. La directora del CAI, María José Costa, ha assenyalat que la resta d'aules del centre continuaran atenent els menors amb normalitat, seguint les indicacions de Salut Pública.

La direcció del centre, després de conèixer el positiu del menor en el matí d'aquest dijous, s'ha posat en contacte amb tots els pares dels onze menors que ara estan en quarantena perquè els recollissin del centre. La directora Costa ha agraït la col·laboració i l'enteniment que han mostrat els pares: "Vam obrir el passat 1 de setembre i al final ens ha tocat a nosaltres. Els pares ens han anat informant que portaran als seus fills al pediatre perquè determinin si és necessari realitzar-los una prova PCR".

Tant Salut Pública com la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Cartagena han estat en permanent contacte amb el centre, de titularitat pública, per a conèixer la situació i, en el cas dels tècnics del SMS, remarcar els protocols que s'han de seguir a partir d'ara. El menor va estar el dilluns menys d'una hora en la guarderia en braços d'una de les cuidadores.

A aquest cas d'un bebè contagiat en aquesta guarderia a Cartagena s'ha sumat aquest dijous també l'aïllament d'una classe de nens d'un a dos anys a la guarderia Snoopy de la mateixa localitat, on el familiar d'un dels alumnes ha positiu en covid-19 i immediatament ha estat comunicat al centre.