El Parlament insta el Govern a centrar-se en la pandèmia de covid-19 i a informar de les modificacions pressupostàries

El ple del Parlament ha instat aquest dijous el Govern a centrar la seva activitat en la gestió de la pandèmia de covid-19 i a informar la cambra de les modificacions pressupostàries que dugui a terme aquest 2020. Ho ha fet a través d'una moció presentada pel PPC i que s'ha aprovat parcialment. La iniciativa també considerava"liquidada" la legislatura actual "a l'espera de la necessària convocatòria electoral", però aquest punt ha caigut pels vots en contra de JxCat i ERC i l'abstenció de Cs i la CUP, que han deixat en minoria el PSC-Units i els populars.

El president del PPC, Alejandro Fernández, que ha defensat la moció al ple, ha criticat que el Govern "fa temps que no prioritza la sortida de la crisi econòmica i la lluita contra la pandèmia malgrat que repeteixi que sí que ho fa" i n'ha posat com a exemple que el president de la Generalitat, Quim Torra, forcés un ple sobre la monarquia en plena crisi del coronavirus. A més, ha constatat la divisió entre els socis del Govern –JxCat i ERC– i ha apostat per convocar eleccions i constituir un nou executiu "que garanteixi estabilitat, certeses, unitat civil i política i que pugui donar un impuls que es necessita més que mai".

També s'ha aprovat demanar a la Generalitat un pla contra les ocupacions il·legals d'habitatges a Catalunya "de forma immediata" que incrementi la seguretat jurídica als propietaris i els permeti recuperar els immobles ràpidament. Aquest apartat ha dividit els grups que donen suport al Govern, ja que JxCat hi ha votat a favor amb Cs, el PSC-Units i el PPC però ERC ho ha fet en contra amb la CUP i els comuns. La iniciativa també proposa revisar el protocol policial davant d'aquestes ocupacions perquè s'actuï més veloçment en el cas de màfies i grups delinqüents, i que insti el govern espanyol a modificar la llei per tal de facilitar els desallotjaments en el termini de 24 hores.

Així mateix, el Parlament ha instat l'executiu català a reforçar la protecció social pròpia i dels ajuntaments davant de les ocupacions per motius socials i econòmics. En canvi, el ple ha tombat un punt que reclamava canvis normatius per garantir la convivència a les comunitats de propietaris, que JxCat, ERC, CatECP i la CUP han aconseguit bloquejar.