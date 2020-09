Repàs a les portades dels diaris d'avui, dijous

La premsa catalana destaca aquest dijous a les seves portades la llei per regular el preu dels lloguers aprovada ahir pel Parlament. Regió7 també fa una prèvia de l'11-S, amb veus de l'independentisme que avisen que encaren la Diada desanimats per les divisions i per l'epidèmia.



'El País': "El Gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios".

'El Periódico': "lnterior va pagar 53.000 € al xòfer espia de Bárcenas".

'Ara': "Catalunya aprova regular el preu dels lloguers".

'ABC': "Sánchez apura para confiscar el dinero de los ayuntamientos".

'El Mundo': "Los afectados en Kitchen afean a Casado 'no cuidar' al ex dos de Interior".

'La Vanguardia': "PSOE i UP impulsen una investigació sobre el PP".

'El Punt Avui': "Lloguers regulats".

'La Razón': "Ayuso plantea adelantar las urnas e ir a la vez que Cataluña".

'Diari de Girona': "El brot a un geriàtric d'Olot deixa cinc casos més i una víctima mortal".

'Segre': "Cinc-cents professors estan de baixa laboral a Lleida en l'arrancada del curs escolar".

'Sport': "Dembélé, ahora o nunca".