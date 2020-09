Torra exigeix a l'Estat un acte solemne on el rei i Sánchez demanin disculpes per l'afusellament de Companys

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit al govern espanyol un "acte solemne" on el rei, Felip VI, i el president, Pedro Sánchez, demanin disculpes públicament per la persecució, detenció i afusellament de Lluís Companys i dels milers de catalans morts a l'exili, als camps nazis de concentració o a les presons catalanes. En el discurs en motiu de la Diada de l'Onze de Setembre, Torra ha asseverat que la història de Catalunya és un "combat persistent per l'esperança", també durant els tres anys d'ençà de l'1-O i davant tota la "repressió" de l'Estat. El president també ha demanat que la ciutadania estigui "més atenta que mai" per aconseguir que l'inici del curs escolar sigui "una història d'èxit".

Torra recorda que el Parlament va anul·lar el 2017 el Consell de Guerra contra Companys i els més de 66.000 catalans jutjats. 80 anys després de l'afusellament de l'expresident, "Espanya no ha assumit la seva responsabilitat ni ha demanat disculpes al poble de Catalunya", critica Torra. El president del Govern també recorda els "presos polítics i exiliats", que encara pateixen "una persecució política pròpia d'un estat autoritari i venjatiu".

Torra ha remarcat que Catalunya "persistirà" en la voluntat democràtica per la llibertat fins a aconseguir la plenitud nacional del país, "amb l'esperit inclusiu i emprenedor" que assegura que caracteritza el territori.

El president també s'ha referit a la situació sanitària de la covid-19, una pandèmia "maleïda" que "ja ha robat massa vides, massa somnis, massa projectes". En aquest sentit, Torra espera que els infants retrobin el camí de l'escola, "que és el camí de la seva formació i del seu futur de pertànyer a una societat justa, integradora i alhora plural". "Us demano un darrer esforç solidari: recordeu, distància, mascareta i higiene", hi ha afegit. Torra també reitera que la pandèmia a posat tothom "a prova", però ha subratllat que ell confia que la ciutadania serà "més forta" per a un "món incert" i "poc previsible".

"La salut col·lectiva en temps de pandèmia; la llibertat en temps de repressió; la sostenibilitat en temps de canvi climàtic; l'habitatge digne en temps d'especulació; la recuperació en temps de crisi econòmica; la democràcia en temps d'autoritarisme; la República Catalana del compromís cívic en temps de monarquies corruptes... Tindrem allò que nosaltres sapiguem guanyar", ha afegit.

El discurs per la Diada arriba una setmana abans de la vista de Torra al Suprem, a l'espera d'una possible inhabilitació per desobediència.