La Marxa de Torxes a Manresa reclama una majoria independentista cohesionada

La plaça Major de Manresa va acollir ahir una inèdita Marxa de Torxes. Sense marxa pel centre de Manresa com era habitual la vigília de la Diada, i pràcticament sense torxes. Només 6 de simbòliques en representació de les entitats que impulsen la iniciativa. El que no hi va faltar, malgrat la covid, va ser el component reivindicatiu.

La Comissió 11 de Setembre va mantenir l'acte amb el nou format per mantenir la tradició de la vigília de la Diada, que complia la seva dotzena edició, i per seguir al mateix temps les recomanacions sanitàries. La capacitat es va limitar a 141 persones, que s'havien d'inscriure prèviament. Algunes cadires van quedar buides.

L'acte va començar amb la interpretació amb guitarra d' El cant dels ocells a càrrec de Lluís de las Heras. Posteriorment, la historiadora Conxita Parcerisas va llegir el manifest. Va començar recordant l'1 d'octubre del 2017 per dir que «només la repressió exercida per l'Estat espanyol va impedir que la independència i la república es consolidessin». Tres anys després, va continuar dient Parcerisas, «ens trobem davant un nou Onze de Setembre que ens repta a plantejar-nos on som i com enfoquem el nostre futur. On som sobretot com a comunitat nacional que continua posant en primer terme l'aspiració de convertir-se en un estat independent en forma de república. Perquè aquesta és la gran qüestió». El que és clar, va afirmar, és que «no desistirem, no claudicarem, no afluixarem, no renunciarem al nostre propòsit bàsic que és la independència».



Dies determinants

Les pròximes setmanes i mesos poden ser determinants, va continuar dient. «Caldrà un triple esforç: reforçar el sistema sanitari, impulsar l'economia i avançar cap a una societat més sostenible i més justa». També que a les pròximes eleccions catalanes hi torni a haver una àmplia majoria independentista, «ben cohesionada si volem avançar en els nostres objectius polítics i aconseguir la llibertat dels presos i el lliure retorn dels exiliats».

El manifest va acabar amb unes paraules del poeta Salvador Espriu: «Que no podrem mai ser si no som lliures. I cridi la veu de tot el poble: Amén».

A continuació va lliurar el manifest a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Aloy va assegurar que tots els esforços es dediquen a pal·liar els efectes de la pandèmia, però que això no impedirà la celebració d'una «jornada per reivindicar els drets civils, democràtics i nacionals». També va parlar de l'1-O. «No vam culminar el procés», va dir, « i per això cal persistir. Algú pot pensar que ho deixarem cór-rer, però hi serem».



Adhesions

Al manifest s'hi van adherir l'Assemblea Nacional Catalana, la Candidatura d'Unitat Popular, el Centre d'Estudis del Bages, el Consell per la República, Esquer-ra Republicana de Catalunya, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, la Fundació Independència i Progrés, Òmnium Cultural Bages-Moianès, el Partit Demòcrata i Junts per Catalunya.

Es dona el cas que l'onzena edició de la Marxa de Torxes es va haver de suspendre a causa del mal temps. La d'enguany també ha tingut un component inesperat que l'ha alterat: la covid.