Clam de llibertat, dignitat i entesa a Manresa

L'estelada va tornar, ahir, a la plaça de l'Onze de Setembre per presidir l'acte de la Diada a Manresa, tal com marca l'acord de ple del 2013. Justament per això no hi van ser el PSC ni Ciutadans. Malgrat la fredor imposada per les mesures anticovid, els discursos van ser força apassionats.

Ho va ser el de la periodista Àngels Fusté, encarregada de fer la glossa de la Diada, que va reivindicar el paper de les dones al llarg de la història i va reclamar una Catalunya «lliure i digna». I ho va ser el de l'alcalde Marc Aloy, que s'estrenava en el càrrec en una Diada i que va demanar «diàleg i entesa» i «foragitar el pessimisme». Després de la interpretació d' Els segadors, amb la participació de l'Orfeó Manresà, es van sentir crits de «llibertat» entre el públic.

L'acte, que va durar una hora, va incloure l'ofrena floral de 43 entitats davant la placa que hi ha a la plaça amb el lema «Manresa als lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya». Abans, també van fer la seva ofrena les institucions: l'Ajuntament (representat per ERC, Junts per Manresa i Fem Manresa), la delegació del Govern i la cap territorial del SEM a la Catalunya Central i el Consell Comarcal del Bages. Va obrir la Diada el Ball de l'Homenatge a càrrec d'un dansaire de l'Esbart Manresà, i la va tancar la ballada de la sardana Llibertat , a càrrec de per la colla sardanista Dintre el Bosc.

La plaça i un tram del Passeig de Pere III es van envoltar amb tanques i a l'interior s'hi van repartir 140 cadires, on van seure les autoritats, les entitats i el públic que ho havia demanat. Membres del CAE els van prendre la temperatura, van passar llista i els van oferir gel abans d'entrar a l'espai delimitat. A fora, altres ciutadans van seguir l'acte dempeus. Diverses vegades, la conductora de la commemoració, la periodista Pilar Goñi, va insistir que calia mantenir el distanciament.