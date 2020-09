Una marxa reivindicativa de més de 400 vehicles recorre el Bages en una Diada anòmala

De nord a sud i d'est a oest. Una caravana de més de 400 vehicles va travessar ahir el Bages pràcticament de cap a cap, amb un recorregut en forma d'ics que va recórrer una desena de poblacions de la comarca i va desembocar al pla de Lledoners. Era l'acte reivindicatiu amb què diverses sectorials de l'ANC i d'Òmnium al territori van voler celebrar la Diada més atípica dels darrers anys per culpa de la covid, amb una fórmula que garantís el distanciament i permetés la participació sense restriccions. I el resultat va superar les expectatives: «Estem molt contents perquè no ens esperàvem tanta participació», apuntava un cop acabada la rua un dels seus promotors, Jacint Valls, de la secció local de l'ANC de Santpedor i Castell-nou.

No van faltar les estelades, però els eslògans, els lemes i els crits d'«independència» d'altres Diades ahir es van substituir pel so dels clàxons i la megafonia musical i reivindicativa del vehicle que encapçalava la caravana, i que es van deixar sentir durant moltes estones al llarg de les tres hores de recorregut. Començava a les 17.14 hores a Santpedor, després de la lectura d'un manifest, un repic de campanes i el cant d' Els segadors, i tot seguit enfilava directament cap a l'esplanada del pàrquing del Coco Village (l'antiga discoteca Menfis), que en realitat era el punt de partida oficial i on es van afegir multitud de vehicles, fins a quadruplicar la cinquantena de cotxes que havien sortit de Santpedor. També s'hi van adherir una vintena de motards apilonats darrere del vehicle que encapçalava la rua.



Una caravana creixent

De fet, aquesta era la voluntat de l'organització: que a mesura que anés avançant, la caravana anés incorporant més adeptes, tant de les poblacions que travessava (sense entrar-hi) com d'altres municipis propers. «No volem molestar ningú però volem tenir el màxim de visibilitat possible», apuntava Valls.

Entre altres coses, el protocol de mesures obligat per la covid, impedia els integrants de la caravana «anar parant i baixar del cotxe, i trobar-nos amb els altres», puntualitzava Valls. Per això només es va fer una única aturada al pàrquing de Coco Village, que és d'on sortia oficialment la caravana, tot i que ho va fer des de Santpedor, tenint en compte que la idea original de l'acte va ser de la secció local de l'ANC en aquest municipi.

De la cinquantena de cotxes que hi havia a Santpedor, la caravana va anar creixent fins a superar els 400 vehicles en el seu punt àlgid, amb l'arribada al pla de Lledoners, on tots van circular fent sonar el clàxon mentre feien la volta a la presó, que es va allargar més d'una hora, entre els aplaudiments de les desenes de persones que esperaven fora. El pas de la caravana per Lledoners es va aturar un moment quan va coincidir amb horari de l'habitual salutació que Joan Bonanit cada vespre als independentistes presos, i que ahir va multiplicar la concurrència.



Una desena de poblacions

Entre la sortida de Santpedor i l'arribada al pla de Lledoners, la caravana va passar per una desena de poblacions de la comarca, amb un recorregut que va incloure trams de la C-16, de la C-55, de l'eix Transversal i també de l'eix Diagonal.

De Santpedor i Sant Fruitós, es va continuar cap a Sallent, on també es van incorporar a la marxa vehicles vinguts de Balsareny, Navàs i el Berguedà. El mateix va passar després a Súria, on s'esperava un grapat de vehicles provinents del nord-oest de la comarca i altres que havien sortit del Solsonès. De Súria es va baixar fins a Sant Vicenç de Castellet, es va tornar cap a Manresa per agafar l'eix Transversal i després el Diagonal en direcció a Sant Salvador de Guardiola, el darrer municipi de l'itinerari abans de tornar a enfilar cap a Sant Joan i fins al pla de Lledoners. En aquest darrer tram, la barreja de la caravana amb vehicles que no hi participaven va generar una certa confusió, i alguns conductors van enfilar directament cap a Lledoners sense passar primer per Sant Salvador de Guardiola. Això va fer que més d'un centenar de vehicles s'anticipessin en l'arribada al centre penitenciari i ho fessin abans que la mateixa capçalera, que encara va trigar una estona.



Una cinquantena de voluntaris

La caravana d'ahir no era una marxa lenta, i els vehicles van anar circulant a un ritme constant però més a poc a poc del previst, la qual cosa va retardar lleugerament el recorregut respecte de l'horari estipulat prèviament. La rua va tenir una cinquantena de voluntaris que hi van posar les diverses sectorials de l'ANC, que vetllaven perquè la incorporació de nous vehicles a cada municipi fos el màxim d'àgil possible, com també l'arribada i l'accés fins al pla de Lledoners, i la volta i la sortida cap a casa.