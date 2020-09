Un noi de 22 anys mor ofegat al pantà de Camarasa, a la Noguera

Un noi de 22 anys ha mort ofegat al pantà de Camarasa, a la Noguera, aquest divendres a la tarda. Segons els Bombers de la Generalitat, les primeres informacions apunten que el jove, que anava amb un grup d'amics, ha saltat del pont proper a la zona de la presa i ha tingut problemes per sortir a la superfície. Els Bombers han rebut l'avís a les 17.25 i han mobilitzat 12 dotacions per buscar el jove. Entre els efectius activats hi ha hagut dotacions de parcs de la zona i unitats especialitzades el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), de Rescat i Subaquàtics.

Els membres del GRAE Subaquàtic, en una segona immersió feta poc abans de les nou de la nit, han trobat el cos sense vida del noi.

Al lloc també hi ha treballat efectius dels Mossos, del SEM, equips de suport psicològic i patrulles de la Policia Local.