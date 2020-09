Sanitaris berguedans hissen l'estelada en un acte amb totes les mesures de seguretat

Berga va homenatjar el personal sanitari en un acte institucional de la Diada marcat per les mesures de seguretat per la covid-19. El monument de Rafael Casanova, ubicat al pla de l'Alemany, va ser testimoni d'un Onze de Setembre atípic que va mantenir l'essència malgrat les restriccions.

Quatre representats sanitaris de l'Hospital de Berga i el CAP Berguedà van ser els encarregats d'hissar l'estelada i van ser fortament ovacionats pels més d'un centenar d'assistents. Joan Torres, professional de l'atenció primària que va participar en la hissada de bandera, va exposar a Regió7 que «ha estat un bonic reconeixement per part de la societat i de l'ajuntament de Berga. Trobo bé que no hi hagin hagut concentracions massives, ja que nosaltres seguirem recomanant fins a la sacietat que se segueixin les mesures de seguretat».

I aquestes van ser ben presents durant la matinal. Mascaretes, cadires per guardar la distància, gel, presa de temperatura i registre dels assistents van ser les mesures adoptades pel consistori a la petita esplanada de davant el monument. El gruix del públic va seguir l'acte des de les dues vies que envolten el parc dels Soldats, la carretera de Solsona i el carrer del Bruc.

Un cop va haver finalitzat l'homenatge al personal sanitari, va tenir lloc la tradicional ofrena floral de les entitats de la ciutat. Aquest any, n'hi van participar 26, entre les quals la Penya Boletaire del Berguedà, l'ACEB, l'Handbol Berga, la Penya Blaugrana o La Farsa.

L'acte va tenir la presència dels polítics de tots els colors de la ciutat, que van seguir atentament l'evolució de la jornada des del costat del monument. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, va ser l'encarregada de llegir un manifest institucional en què es va fer èmfasi en el municipalisme català i en el seu esforç per fer front a la crisi sanitària. «Els pobles i ciutats hem tornat a demostrar que en un context d'extrema dificultat i ple d'adversitats els ajuntaments són la columna vertebral d'un país que davant els reptes i problemes s'esmerça en esdevenir útil per al conjunt de veïns i veïnes», va manifestar.

Un cop acabat el discurs de Valverde els presents van cantar conjuntament l'himne nacional de Catalunya, interpretat per la Cobla Pirineu, i dues membres de l'Esbart Dansaire Queralt van fer un ball tradicional. Finalment, la Cobla Pirineu va tornar a agafar la batuta per cloure l'acte amb una interpretació de sardanes que el públic va haver de seguir assegut i sense ballar.