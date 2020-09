Aragonès demana una resposta conjunta a la inhabilitació de Torra

El coordinador nacional d'Esquerra republicana i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va emplaçar ahir les forces independentistes a donar una resposta conjunta a la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. Seria un primer pas per buscar una unitat estratègica del món sobiranista que entitats com l'ANC i Òmnium van reclamar durant la Diada. Aragonès va fer aquestes declaracions ahir a Manresa abans de participar a la presentació del llibre Tornarem a vèncer (I com ho farem), d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, que resumeix la proposta estratègica d'ERC per l'independentisme.

Aragonès va dir que «no ens perdonaríem, ni nosaltres ni la ciutadania, que davant d'una agressió d'aquesta magnitud», la possible inhabilitació de Quim Torra, «l'independentisme ho acabés gestionant des dels retrets». També va assegurar que cal defugir dels simbolismes, i que els acords han de ser «realistes, eficaços i amb capacitat d'implementar-se».

En aquesta línia, i davant una possible inhabilitació, va opinar que seria important evitar que el país estigués «en una situació d'interinatge durant 6 mesos perquè també tenim una pandèmia global, una crisi econòmica i social i hem de reduir al màxim el temps d'incertesa». Per això, va recordar, Esquerra «hem proposat una convocatòria d'eleccions prèvia a una possible inhabilitació». La proposta estratègica d'Esquerra, va dir Aragonès, passa per dos eixos: el dret a l'autodeterminació i l'amnistia dels presos, «sense renunciar al diàleg ni a la mobilització».

Durant la presentació del volum a la capital del Bages, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, va dir que «hem de ser més per ser una majoria imbatible. A les urnes i també al carrer, lluitant per allò més quotidià». Així va resumir la proposta estratègica d'ERC per a l'independentisme que ella i el president del partit, Oriol Junqueras, han escrit a Tornarem a vèncer (I com ho farem). Rovira va intervenir a l'acte via telemàtica i en directe des de Ginebra.

El llibre es va presentar a la plaça Sant Domènec i hi van intervenir l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la consellera de Justícia, Ester Capella, i Pere Aragonés. Aquest últim va remarcar que al centre del debat s'ha de situar el dret l'autodeterminació, l'amnistia i una radicalitat democràtica. També la lluita contra la pandèmia i les seves conseqüència.

A la plaça de Sant Domènec hi queia un sol de justícia. No es van omplir ni la meitat de les 70 cadires que hi havia. La gent va optar per buscar les ombres del voltant. Es va dur a terme en format covid i d'una forma informal. A l'escenari, els tres ponents es van asseure en tres tamborets i en un dels extrems hi havia una gran pantalla, des d'on es va poder seguir la intervenció de Rovira. Manresa ha estat el primer municipi de la Catalunya Central on s'ha presentat el llibre.

El missatge transmès és que cal sumar més gent al projecte independentista. «Necessitem ser molts més perquè tenim al davant un Estat que perd davant la lògica de les urnes», però que utilitza unes «eines corcades» per frenar el moviment. Per això «hem de ser més forts en el camp democràtic, perquè aquí guanyarem per desbordament».

I com se suma més gent, els no convençuts o a mitges, a aquest projecte? Treballant, treballant i treballant, han assegurat. «Ocupant tots els espais possibles, i també a les meses de negociació, i sense entrar en la dinàmica de retrets», va dir Aragonès.