La covid-19 fa créixer l'interès per les escoles que aprofiten la natura

L'anoienca Escola del Bosc de Rubió és un dels centres escolars que utilitzen la natura com a eina d'aprenentatge. L'escola va néixer el 2015 i va ser pionera a Catalu-nya. Ara, la Xarxa d'Escoles Bosc de Catalunya ja té cinc projectes pedagògics i, arran de la covid-19, ha notat un increment de l'interès tant de famílies com de persones que volen crear una Escola Bosc. «Estem tot el dia a la natura i, per tant, el tema de ventilació i distàncies és molt més fàcil», relata la directora de l'Escola del Bosc de Rubió, Brigitte Escolar.

L'Escola del Bosc de Rubió és un projecte pedagògic dirigit a infants de fins a sis anys d'edat –educació infantil de caràcter no obligatori– i que té com a aula principal el bosc. La seva responsable, Brigitte Escolar, explica que el contacte amb la natura és «totalment beneficiós i necessari per als infants, no només ara amb la covid-19». Considera que és indispensable que els nens coneguin els recursos naturals, ja que «si els coneixen, aprendran a estimar-los i cuidaran el medi que els envolta».

El projecte de Rubió va ser pioner a Catalunya l'any 2015 quan va obrir portes l'escola, però des d'aleshores ja han nascut quatre projectes més que s'engloben dins del paraigües de la Xarxa d'Escoles Bosc de Catalunya (XEBCAT). De fet, Brigitte Escolar va ser la impulsora d'aquesta xarxa, que es va crear el 2019, perquè «vam veure que sorgien moltes iniciatives que aprofitaven el nom d'escola bosc, però no complien les característiques pròpies d'aquest projecte d'aprenentatge».

Escolar relata que en les darreres dues setmanes han tingut un «allau de trucades de famílies amb infants en les franges d'edats de primària interessades per portar els seus fills a l'escola». Es tracta de famílies de Barcelona o de l'àrea metropolitana que «han patit el confinament i la covid-19 en unes circumstàncies difícils i busquen un altre plantejament de vida». Tot i això, Escolar lamenta que, a hores d'ara, el projecte d'escoles bosc només pot arribar fins als sis anys d'edat, ja que no tenen el reconeixement de l'administració.

Brigitte Escolar creu que la crisi de la covid-19 pot ser una «oportunitat» perquè l'administració replantegi el sistema educatiu. «Potser ara el departament d'Educació veurà que el currículum no és tan important i que és més convenient donar importància a altres coses», subratlla.

A més, Escolar celebra que «ja hi ha escoles convencionals que comencen a obrir-se a la natura» i assegura que han rebut «moltes consultes de mestres i professors». La directora, però, deixa clar que «no es tracta de canviar els materials, sinó que es tracta de canviar la visió pedagògica i fer servir els recursos que tenim a la natura».

Un altre exemple de l'èxit actual d'aquests centres és el de l'Escola del Bosc d'Espinelves, que també ha notat el creixement de l'interès pel seu projecte i ha passat de 5 a 10 alumnes.

Inspirats en Rosa Sensat

El 8 de maig del 1914, Rosa Sensat i Antolí Monroy inauguraven l'Escola del Bosc de Montjuïc, basada en una educació en contacte amb la natura. El projecte s'inspirava en escoles a l'aire lliure d'Alema-nya, França i Anglaterra. 100 anys després, Escolar explica que ara mateix s'emmirallen els projectes de forest schools que hi ha al nord d'Europa, Escòcia i Anglaterra, ja que «tenen uns projectes molt avançats».

Aquestes escoles tenen la natura com a aula d'aprenentatge i surten al bosc cada dia, faci fred, calor, plogui o nevi. Els mètodes educatius estan basats en l'activitat sensorial, l'observació i l'experiència.