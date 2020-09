Educació no pot garantir classes virtuals a tot l'alumnat a l'inici de curs en cas de quarantena

Si hi ha un rebrot i s'ha de confinar una classe o un institut, el departament d'Educació no pot garantir que la totalitat dels alumnes segueixin les explicacions dels professors de forma virtual des de casa en aquest inici de curs. La igualtat d'oportunitats flaqueja. La pandèmia ha obligat el món educatiu a sustentar-se amb les noves tecnologies per garantir un formació de qualitat, però la falta de recursos d'algunes famílies impossibilita que l'escola digital arribi a tothom i que tots puguin rebre la formació correctament. Tot i que hi ha instituts de la Catalunya Central que porten anys implantant la presència de l'ordinador com a eina d'estudi i estan molt preparats, n'hi ha que no estan tan avançats en aquest terreny i necessiten dispositius per a alguns alumnes. Educació espera resoldre les mancances durant el primer trimestre del curs.

Hi ha centres educatius de la regió central que han demanat al departament d'Educació ordinadors per a l'alumnat i el professorat, però el material encara no ha arribat. En aquest inici de curs ho solucionaran com puguin si s'ha d'aïllar un alumne, una classe o tot el centre. La covid-19 ha fet prémer l'accelerador per instaurar l'escola digital arreu, i el departament d'Educació va anunciar que lliuraria 300.000 ordinadors portàtils a tots els alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i formació professional (tots els cicles) d'arreu de Catalunya. Aquest material informàtic encara no ha arribat i ni tan sols el té la Generalitat, ja que està en ple procés d'adquisició. Segons fonts del departament, el mercat internacional aquest estiu ha estat col·lapsat, fet que ha endarrerit la compra dels ordinadors i, de moment, aquesta setmana s'han pogut adquirir 40.000 dispositius per al professorat. A mesura que se'n vagin rebent, el departament s'anirà quedant un estoc per si hi ha grups que es confinen. Al llarg d'aquest primer trimestre, indiquen les fonts, anirà arribant tot aquest paquet de material.

A l'institut Lacetània de Manresa calculen que falten uns cent ordinadors portàtils, aproximadament, per als alumnes de 3r, 4t d'ESO, batxillerat i cicles, «però encara no ha arribat res», exclama el director del centre educatiu, Francesc Delis. «Recomanem a les famílies que inverteixin en un portàtil perquè d'aquesta manera disposen del seu propi material i no depenen de l'extern», indica, i afegeix que per als estudiants de «1r i 2n d'ESO ja hi ha disponibilitat al centre». En el cas que s'hagués de confinar una classe o el centre sencer, Delis destaca que «el funcionament de les classes virtuals no hauria de ser un problema, perquè ja hi ha l'experiència del curs passat» i que, malgrat «no ser el més ideal», perquè, a parer del director, «no és el mateix que les classes presencials», sí que es podrà seguir el curs «amb un mínim de garanties».



Estudiants sense portàtil

A l'institut Guillem de Berguedà de Berga comptaran a partir de demà quants alumnes no disposen d'ordinador portàtil a casa. El curs passat, un total de 45 alumnes no en tenien o les mancances quant a material informàtic eren molt importants, i ho van solucionar deixant a aquests alumnes ordinadors del mateix centre educatiu. «El departament ens va dir que en disposarien per a tots els cursos a partir de 3r d'ESO, però de moment no hi són. Tot i que nosaltres no els hem demanat explícitament, el departament ens va consultar què ens fa falta», afirma el director del centre berguedà, Ferran Camprubí. El director té clar que si un grup s'ha d'aïllar, a l'institut hi ha prou ordinadors per deixar-ho als alumnes, però hi hauria problemes si han de tancar el centre. «Esperem tenir suficients ordinador», comenta. Espera, però que el material promès pel departament arribi en un moment o altre. De moment ha demanat a les famílies dels nous alumnes que comencen 1r d'ESO que cal ordinador, tot i que és probable que alguna no en pugui comprar.

A l'Escola Xarxa, de Berga, centre concertat on s'ofereix totes les etapes d'ensenyament fins als 18 anys, van solucionar les mancances l'any passat amb recursos propis. «La Generalitat no ha demanat res de res. Tenim un grup reduït d'alumnes que no en disposen. En allò que Xarxa els pugui ajudar, ho farà com va fer el mes de març. Ja tenim un pla de millora de classes no presencials, partint de l'experiència portada a terme en el confinament», explica el director, Xavier Güell.



Immersos en el món digital

Hi ha instituts a la Catalunya Central que estan aplicant des de fa anys projectes per introduir el món digital a les escoles i no han hagut de passar un sender molt tortuós, malgrat les dificultats, durant el confinament. Tecnològicament estaven preparats per l'experiment inaudit de traslladar la classe d'un dia per l'altre a Internet. En el Lluís de Peguera de Manresa fa prop de deu anys que l'ordinador és una eina fonamental en el món educatiu i per aquest motiu garanteixen que tots els alumnes en tinguin, tot i haver-hi famílies amb recursos molt limitats que no en poden comprar. En aquests casos el cedeixen durant el curs a qui en necessiti.

Disposen d'ordinador perquè el mateix centre ho garanteix, i no pas perquè el departament d'Educació n'hagi garantit aquest any. La directora del centre, Assumpta Pla, afirma haver rebut una carta del departament en què demanaven si en en feien falta, però el centre ho té cobert. El problema que es va trobar el centre durant el confinament, i que van solucionar gràcies a l'Ajuntament i a entitats, és la connectivitat, ja que algunes famílies no disposaven d'una connexió, o d'una que no fos deficient, per seguir a terme les classes virtuals correctament. El Lluís de Peguera aquest any ha preparat totes les assignatures tenint en compte aquest entorn digital i són molt curosos per si els alumnes, d'una classe o el centre, han de fer quarantena.

L'institut de Cal Gravat de Manresa és un altre centres educatiu de la capital del Bages que porta anys preparant-se per submergir-se al món digital. El responsables de noves tecnologies de l'institut, Ramon Barlam, afirma que «actualment tots els alumnes de 1r a 4t d'ESO treballen amb chromebooks, els ordinadors portàtils preparats per optimitzar la Suite que Google ofereix al centres educatius». Per la seva banda, el responsable de l'àrea de noves tecnologies de l'Escola Diocesana de Navàs, Marc Sibila, explica que també es garanteix, per iniciativa del mateix centre, que els alumnes disposin d'ordinador.