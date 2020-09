La Generalitat preveu haver de confinar «bastants» grups d'alumnes per contagis

El director general de centres públics de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray, ha afirmat aquest diumenge que el Govern preveu haver de confinar "bastants" grups d'alumnes per setmana als centres educatius, per contagis de coronavirus.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Cambray s'ha referit a la situació als col·legis de València, on fins a 35 grups han estat confinats durant la primera setmana del curs, per fer una previsió: "Nosaltres tenim el doble de centres educatius que València. Veurem què passa. Estem preparats", ha afirmat.

En preguntar-se-li si Catalunya podria arribar a tancar, per tant, uns 60 grups durant la primera setmana de curs, el director ha respost que pot ocórrer, però que serien casos vinguts "de fora de l'escola".

500.000 TESTS DE DETECCIÓ

Cambray ha recordat que, a partir de la setmana del 21 de setembre, es faran a Catalunya mig milió de tests de detecció "a professors, a alumnes i a tots els professionals dels centres educatius", i que se seguiran fent cribratges massius al llarg del curs.

També ha advertit que, en el cas d'un positiu a l'aula, es confinarà durant 14 dies al grup de convivència, encara que el Govern estudia reduir els dies de quarentena.

POSSIBLES AÏLLAMENTS

En cas d'aïllament, els alumnes faran teletreball, el grup "no es tancarà educativament", i ha afegit que la Generalitat vol impulsar la transformació digital, per la qual cosa ha incorporat 300.000 ordinadors per als cursos superiors a tercer d'ESO, 85.000 portàtils i 120.000 connectivitats.

Sobre una possible baixa laboral per a pares d'alumnes positius en Covid-19, ha dit: "L'Estat espanyol té una situació que resoldre amb tots els seus contactes estrets que no són positius".



ELS MESTRES HAURAN DE GUARDAR DISTÀNCIA

Cambray ha subratllat que els mestres hauran de guardar també la distància entre ells, perquè no formen part de grups de convivència, i ha explicat que aquest curs el sistema educatiu ha incorporat 8.000 professionals addicionals: uns 5.300 docents i 3.000 professionals d'atenció educativa.

Les extraescolars es podran realitzar, sempre que es mantingui la distància, la mascareta i el rentat de mans; en el transport no es podrà menjar ni beure, els majors de sis anys hauran de portar mascareta i hauran de romandre, en la mesura del possible, en grups estables.

La Generalitat --assegura-- no s'ha plantejat endarrerir l'obertura dels col·legis i treballa per convèncer els pares que no volen portar a l'escola els fills que "el col·legi és el lloc més segur per als nens, per darrere de les llars".