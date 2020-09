Puigdemont insisteix en el relator a la taula de diàleg perquè «no hi ha confiança» i l'Estat «no compleix compromisos»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha tornat a posar sobre la taula la necessitat que a la taula de diàleg entre els governs català i espanyol s'hi incorpori la figura del "relator o facilitador" perquè "ajudi a posar confiança". Durant la presentació del llibre 'La lluita a l'exili' -el segon volum de 'M'explico'- a La Setmana del Llibre en Català, l'expresident ha remarcat que entre les parts catalana i espanyola "no hi ha prou confiança" com per poder arribar a cap acord. "Per evitar que s'arribi a acords dificilíssims i que després l'Estat no compleixi, què menys que que hi hagi un facilitador o un relator", ha insistit Puigdemont.

Des de l'exili, l'expresident ha retret al govern espanyol que al llarg dels anys "no ha complert els compromisos amb Catalunya", posant com a exemple els incompliments de l'Estatut, i ha advertit que ara, davant la taula de diàleg, cal "conèixer l'adversari". En aquest sentit, ha recordat que els dies previs a l'1 i al 3 d'octubre del 2017 "hi va haver molts intents d'engany", mentre que ara lamenta que el govern espanyol "escampa narratives per desacreditar l'independentisme i Catalunya".

Per tot això, Puigdemont creu que caldria una figura intermediària que pogués donar fe dels acords als que s'arribi en les reunions. També sobre la taula, el president ha dit que cal "abordar el problema de fons" i ha assenyalat que a la taula "més que un diàleg el que hi cal és una negociació".

D'altra banda, l'expresident també ha explicat que ha trobat a faltar "crítica i autoexigència" a la banda de l'Estat espanyol des de l'octubre del 2017. "És una explicació que ens mereixem, cal un 'M'explico' de l'altra banda", ha dit Puigdemont, que ha remarcat que el perquè del discurs del Rei el 3-O "és un gran misteri".