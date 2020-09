Científics internacionals troben a Venus un gas vinculat a l'existència de vida

Científics internacionals han trobat un gas a l'atmosfera de Venus que podria estar vinculat a l'existència de vida al planeta, segons apunta un estudi publicat per la revista 'Nature Astronomy'. Els investigadors han localitzat a Venus fosfina, un gas tòxic. "És molt difícil explicar la presència de la molècula de la fosfina sense vida", ha assegurat la líder de l'estudi, Jane Greaves, de la Universitat de Cardiff.

Amb tot, la pròpia Greaves ha avisat que "seria molt complicat" per a qualsevol tipus de vida sobreviure a Venus, un planeta amb molts gasos corrosius i una pressió atmosfèrica molt elevada que provocaria la mort immediata a una persona. "Hi ha vida a Venus? Espero que sí, però no ho podem garantir del tot", afegeix Greaves.