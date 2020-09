El Govern limita l'aforament de la restauració al 50% a Girona i Salt per frenar els contagis

El Procicat ha aprovat aquest dilluns a la tarda un conjunt de restriccions centrades a Girona i Salt per tal de reduir el nombre de contagis que hi ha en els dos municipis. Les restriccions se centren sobretot en l'àmbit de l'hostaleria, on limita al 50% l'aforament de bars i restaurants tan a l'interior dels locals com a les terrasses i elimina el consum en les barres. A més, les cerimònies com ara enterraments o casaments també quedaran limitades al 33% de l'aforament dels recintes. Per altra banda, des del Departament de Salut han demanat a tota la ciutadania que eviti al màxim quedar amb gent que no forma part del seu nucli de convivència i redueixi la vida social. Les mesures s'allargaran per un període de 15 dies com a mínim.