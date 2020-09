Cues sense distància de seguretat en algunes escoles en l'arrencada del curs de la covid-19

Nervis, corredisses, crits, algun plor i, aquest any, a més, mascaretes, gel hidroalcohòlic i cues, algunes d'elles sense respectar la distància de seguretat. Però per sobre de tot, la il·lusió de retrobar-se amb uns companys amb qui, en alguns casos, feia més de sis mesos que no es veien, des de l'aplicació de l'estat d'alarma. Aquesta és la imatge que ha deixat el retorn a les escoles i instituts dels 73.482 alumnes de 3 a 16 anys de la Catalunya Central que avui arrenquen un curs escolar 2020-21 molt atípic i marcat pels protocols anti-covid. Només una escola de les comarques centrals, el centre Ridolaina de Montellà i Martinet, a la Cerdanya, no obrirà pel positiu d'un docent.

A les escoles Fedac i Joviat de Manresa hi han hagut cues a banda i banda de l'entrada, però amb la resignació de les famílies i bon humor. A la Joviat s'han establert torns per a les entrades de cada grup i això ha generat més cues que per entrar, ja que hi ha famílies amb fills que havien d'entrar al centre amb 10 o 15 minuts de diferència. Hi havia almenys cinc persones posant gel hidroalcohòlic als infants i indicant cap a on havien de dirigir-se. Segons pares consultats per aquest diari, tot i que el volum de gent que s'ha concentrat a les portes del centre és notable, l'entrada s'està fent de forma dinàmica i ràpida. A la Fedac, com mostra el següent vídeo, la cua s'ha fet sense mantenir la distància de seguretat, complicada de complir per l'espai disponible davant les portes.

A l'escola Sant Ignasi de Manresa (vegeu vídeo de sota), tres portes han distribuït l'entrada dels alumnes. Tot i que, a primera hora, l'arribada ha estat esglaonada, aviat s'han anat ajuntant els pares i fills a les entrades. Als més petits i més grans els han pres la temperatura abans d'accedir al recinte, mentre que als de 1r, 2n i 3r de Primària els l'han pres a l'aula. S'han desdoblat els grups de dos a tres per mantenir les ràtios que recomana la Generalitat i el centre, que té un percentatge de famílies nouvingudes especialment destacat, ha tingut un reforç de dues mestres i dues tècniques.

Més accessos a l'escola Paidos



A l'escola Paidos de Sant Fruitós de Bages s'han habilitat quatre punts d'accés diferents al centre, cada un per a un cicle educatiu, fet que ha permès una entrada fluïda. El centre ha perdut enguany la zona d'aparcament i l'Ajuntament ha reservat per a ús prioritari per a pares i mares un pàrquing proper. Paral·lelament, un agent cívic controlava el correcte ús de la zona de 'pit lane' (la zona d'aturada dels vehicles) perquè les parades només duressin uns segons. Aquesta escola ha optat per prendre la temperatura als alumnes una vegada ja siguin a l'aula, un cop al matí un cop a la tarda.

Distància i evitar el contacte amb altres grups, també a Berga



Els centres educatius del Berguedà han començat un nou curs escolar aquest dilluns marcat per les mesures anti-covid. Al centre més gran de la comarca amb 600 alumnes, l'institut Guillem de Berguedà de Berga, l'estrena s'ha fet aquest matí d'acord amb allò previst: entrades esglaonades dels alumnes dels diferents cursos, distància a les aules i higiene de mans.

Els primers en entrar a classe han estat els més joves, els de primer d'ESO. S'han concentrat al pati i d'allà cada tutor els ha anat a buscar per acompanyar-los a la seva aula, on enguany en comptes d'haver-hi 30 alumnes n'hi han entre 22 i 23. La raó és que cal que hi hagi una distància de metre i mig. Els tutors han anat explicant als estudiants les noves normes: mantenir les distàncies, netejar-se les mans amb gels desinfectants i evitar el contacte amb altres grups per reduir el risc de contagi de la covid-19.

Una escola de la Cerdanya ajorna l'inici del curs pel positiu d'un professor



El centre Ridolaina, de Montellà i Martinet, és un dels dos de Catalunya (l'altre és el Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts), que han posposat l'inici del curs perquè té el personal en quarantena per la covid-19. "Es va fer un cribratge de PCR a Puigcerdà, hi vam anar tots els mestres i un ha donat positiu. La resta, com que som contactes estrets, ens hem de quedar tots a casa", va confirmar la directora de l'escola Ridolaina, Gemma Bach, als micròfons de Rac1 ahir, diumenge. "Aquesta setmana està descartat fer classes. Tampoc sabem si ens posaran substituts per obrir o haurem de fer treball telemàtic", va afegir Bach.

Prop de 200 docents més



El professorat ascendirà a 6.324 professionals, 188 més que el curs anterior. Pel que fa a l'alumnat, hi ha un descens a infantil i primària però es registra un augment a secundària. Avui, un total de 4.642 nens i nenes iniciaran la seva etapa d'escolarització obligatòria a P3, 243 menys que fa un any. En conjunt, l'alumnat d'ensenyament infantil i primari suma 49.045 alumnes i es redueix respecte el curs passat, amb 597 estudiants menys. Per contra, en l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) aquest curs s'han matriculat 24.437 alumnes, 687 més que el 2019-2020. D'aquests, 6.324 s'incorporen a primer d'ESO, segons les dades facilitades pels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central.

El nou curs arrenca a les comarques centrals amb la incorporació de set nous instituts escola, 3 a la comarca d'Osona, 3 més a l'Anoia i un al Solsonès. En concret, en aquestes dues darreres comarques, es tracta de l'IE Renaixença dels Hostalets i Pierola, l'IE Castell d'Òdena, l'IE Piera i l'IE La Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys.