LaLiga i PortAventura s'uneixen per la creació d'un parc temàtic dins del ressort

LaLiga i PortAventura World impulsen, sota la fórmula de 'joint venture', un projecte d'entreteniment que preveu una inversió de 150 milions d'euros en tres fases. El batejat com a "The Beat Challenge", preveu de forma imminent, de cara la temporada 2021/2022, posar en marxa una aplicació digital, juntament amb un restaurant i una botiga al complex de Vila-seca i Salou que giraran a l'entorn de la competició estatal de clubs de futbol, amb una inversió de 10 milions d'euros. La segona fase inclourà el disseny i desenvolupament d'una atracció tematitzada de LaLiga, per uns 40 milions. La tercera i última etapa, preveu crear un parc temàtic de LaLiga dins del ressort de PortAventura World, amb una inversió de 100 milions d'euros.

El projecte, segons han explicat les dues societats en un comunicat, aposta per una experiència "única per gaudir tant dins com fora de PortAventuraWorld" vinculant futbol i entreteniment "a través de diverses experiències, digitals i físiques". Subratllen, a més, que l'anunci es produeix en un moment de crisi econòmica i la importància que la iniciativa podria tenir en la "dinamització d'activitats com el turisme, la restauració, l'entreteniment, etcètera".

"The Beat Challenge", segons han indicat, es basarà en l'aplicació per jugar digitalment, així com el restaurant i una botiga. Es presenta com una experiència multisdisciplinar al voltant d'un "storytelling únic" i esdevenir un sol producte d'entreteniment. Així, els seguidors de LaLiga podran accedir a PortAventura World de forma digital a través del joc i gaudiran d'avantatges de la seva visita al ressort. La idea és "oferir entreteniment més enllà del dia de la visita del parc". El restaurant PortAventura Park serà un "lounge tematitzat" de la lliga de futbol i la botiga vendrà també els seus productes.

Per part de LaLiga, destaquen que la 'joint venture' permet oferir als seus clubs una presència reforçada en el mercat de l'entreteniment, augmentar el volum d'ingressos, incrementar el posicionament de marca, connectar amb un públic jove i desenvolupar un format d'entreteniment que es pugui traslladar al mercat internacional. Els aficionats de LaLiga, asseguren, tindran accés a continguts i promocions exclusives per participar en aquesta experiència a PortAventura World.

El parc temàtic, per la seva banda, vol reforçar la seva marca i posició de lideratge en el sector de parcs temàtics. Consideren, en aquest sentit, que es tracta d'una "oportunitat de creixement estratègic i de diversificació de línies de negoci" de PortAventura World, possibilitat "connectar amb nous i diferents públics de perfil internacional".