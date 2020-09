L'Eurocambra estudiarà emparar Puigdemont per una possible investigació de l'Audiència Nacional

El comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra estudiarà una petició d'empara de l'eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont per una possible investigació de l'Audiència Nacional. Després que el diari 'El Mundo' publiqués una suposada investigació del jutjat número sis de l'Audiència Nacional contra polítics catalans, entre els quals hi hauria l'expresident, Puigdemont ha demanat al president de l'Eurocambra, David Sassoli, analitzar si s'està "afectant directament" la seva immunitat com a eurodiputat. A l'inici del ple d'aquest dilluns, Sassoli ha derivat la qüestió al comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra. Segons apunta Puigdemont a Sassoli, l'inici de la investigació sense demanar autorització a l'Eurocambra ja vulnera la seva immunitat.