Al voltant de 1.300 estudiants inicien el nou curs universitari a la UManresa

Ahir també va començar un nou curs acadèmic per als estudiants de la FUB-UManresa que estan estudiant segon, tercer i quart dels diferents graus que ofereixen al centre; uns 1.300. Els de primer començaran més tard perquè encara queda un període de matriculació per als estudiants que van fer la selectivitat el setembre. Ahir, a més, no tots van anar físicament al centre, perquè alguns fan pràctiques i altres fan classes online. Una vegada els de primer ja s'hagin matriculat, hi haurà uns 1.700 alumnes en total.