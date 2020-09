El Constitucional de Bèlgica estudiarà si el cas de Valtònyc s'emmarca en la llibertat d'expressió

El Tribunal d'Apel·lació de Gant no ha resolt aquest dimarts sobre l'extradició del cantant Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, sinó que ha decidit presentar una pregunta prejudicial al Tribunal Constitucional belga per saber si el cas del raper s'emmarca en la llibertat d'expressió.

Després que un tribunal de primera instància ja rebutgés l'entrega del cantant a Espanya, on va ser condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a Internet, ara el tribunal de segona instància ha decidit preguntar al Constitucional belga sobre el cas de Valtònyc abans de prendre'n una decisió.