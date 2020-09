La covid-19 s'estén a tota la Catalunya Central per sobre de la mitjana catalana

La velocitat de reproducció de la covid-19 a la Catalunya Central va a l'alça i es troba en totes les seves comarques per sobre de la mitjana de Catalunya (0,95), segons les dades facilitades per la Generalitat ahir, dimarts, i que es basen en els positius detectats entre el 5 i l'11 de setembre. El Berguedà i el Solsonès és on l'índex és més elevat: de mitjana, cada persona infectada per coronavirus està transmetent el virus a gairebé altres tres persones (les taxes comarcals d'RT són de 2,72 i 2,71, respectivament). A les zones on la dada és superior a 1 significa que la covid s'expandeix i aquest és el cas, també, del Bages (1,18), l'Anoia (1,26), l'Alt Urgell (1,85), la Cerdanya (2,06) i el Moianès (2,45).

El Bages empitjora



Després d'uns dies amb el risc de rebrot a la baixa, aquest índex torna a pujar al Bages. Del 5 a l'11 de setembre es van confirmar a la comarca 104 nous casos de covid-19 a través de proves PCR, quatre més que en els set dies anteriors. A més, dels 1.538 testots realitzats, un 7,64 per cent van donar positiu, dos punts més que entre el 29 d'agost i el 4 de setembre (5,61 %). Quant a la taxa de reproducció del virus ha passat de 1,01 a 1,18 en una setmana. Per tots aquests paràmetres (entre d'altres), el Departament de Salut estableix que l'índex de rebrot de la malaltia al Bages és ara de 135,20, mentre que fa una setmana era de 118,59 (el 100 és el llindar que marca quan una comarca entra en zona de

La Cerdanya, a 914



A Puigcerdà i comarca, l'evolució del virus ha fet un nou cop de timó i el risc de rebrot s'ha tornat a disparar a l'alça, després d'unes setmanes de descens, tot i que sempre amb dades elevades. L'última xifra oficial de la Cerdanya és 914,76, mentre que la de fa set dies era 361,98. Hi han contribuït els 65 nous infectats detectats per PCR a la comarca del 5 a l'11 de setembre (entre aquestes dades es van practicar 755 proves i un 8,41 % va donar positiu). Cal tenir en compte que a Puigcerdà, el dia 9 va tenir lloc la primera de les dues jornades de cribatges massius per detectar casos asimptomàtics. També, dimecres passat va transcendir que s'havia detectat un brot a la residència de Puigcerdà, amb almenys cinc usuaris i tres treballadors afectats i una escola de la comarca, la Ridolaina de Montellà i Martinet, és un dels dos centres de tot Catalunya que dilluns no van poder iniciar el curs, en aquest cas pel positiu d'un docent.

Al Berguedà, el risc de rebrot ha crescut en set dies 100 punts (de 43,99 a 143,13). Comparant les dades del 5 a l'11 de setembre amb les del 29 d'agost al 4 de setembre, la comarca empitjora en tots els paràmetres. En aquesta darrer període es van detectar 15 positius (els set dies anteriors van ser 5) i la taxa de velocitat de reproducció ha passat de 0,93 a 2,72. Cal tenir en compte, a més, que tot i que del 5 a l'11 d'aquest mes es van fer 254 PCR (20 menys), un 6,61 % va donar positiu (la setmana anterior les positives van representar l'1,16%).

El Solsonès, en risc alt



Des del 20 d'abril que el Solsonès no tenia una taxa de risc de rebrot per sobre dels 100 punts. De fet, el dia 4 d'aquets mes era de 0. Però l'índex ha pujat ara a 165,13 i és que en set dies s'han detectat 8 positius a la comarca. L'Alt Urgell, amb una taxa de 241,53, i el Moianès, amb 289,38, també han experimentat un fort creixement.