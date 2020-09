El curs comença amb precaucions a les aules i poques incidències per covid

La totalitat dels més de 300 centres educatius de les comarques de la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès) van poder obrir portes. A la Cerdanya, va quedar tancada l'escola de Montellà-Martinet, per un cas de quarantena del professorat per coronavirus. El retorn a l'escola era la notícia esperada i es va fer, amb les dificultats d'un primer dia de canvi i d'adaptació de totes les parts implicades en la nova situació escolar. Es van veure algunes concentracions de pares, però en tots els centres es van prendre mesures d'accés per als escolars.

Els Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central van llançar ahir un missatge de tranquil·litat i van assegurar que els centres estan preparats per fer front als efectes de la covid-19, amb el convenciment que no caldrà tornar a tancar del tot les escoles com va passar el març.

Les llars d'infants Mare del Diví Pastor d'Igualada i la Blancaneus de Torelló, que tenen cadascuna un grup en quarantena per un positiu, i l'institut Badia i Margarit d'Igualada, on faran un inici esglaonat per les obres del centre, són les tres úniques incidències d'aquest inici de curs a les comarques centrals. En total, han començat 82.365 alumnes, amb un descens d'estudiants a infantil i primària i un augment a secundària.

Pel que al personal docent, suma 6.324 professionals, 188 més que el curs anterior. Per les circumstàncies de la covid-19 les escoles han incorporat personal de suport amb tècnics d'integració social, d'educació infantil i educadors socials. La directora de Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Collell, va assegurar que s'ha encarat la reobertura «amb totes les mesures i amb tot el sistema molt ben coordinat». Va afirmar també que «no estem improvisant» i que els centres «estan preparats» per adaptar-se als canvis que pugui suposar l'evolució de la pandèmia.

La directora dels Serveis Territorials va defensar la inversió que s'ha fet en el sistema educatiu. «S'ha fet un esforç molt considerable però els recursos no són il·limitats, una inversió tan gran no s'havia fet mai i el departament ha fet una aposta clara per tenir recursos addicionals als centres educatius», va subratllar.

Per la seva banda, la delegada del govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, va llançar «un missatge de tranquil·litat» perquè va assegurar que «fa molts mesos que els departaments d'Educació i Salut treballen per preparar el dia d'avui i fer que l'escola sigui un dels espais més segurs per als nostres infants i joves». Camps va assegurar també que l'objectiu del govern és que «s'obrin les portes i ja no es tanquin fins al juny».



Plans B preparats

Des dels Serveis Territorials d'Educació es va posar en relleu els plans d'obertura que ha preparat cada centre educatiu amb mesures com entrades i sortides esglaonades, circuits dins el centre educatiu i mesures higièniques i de ventilació. Pel que fa a les aglomeracions que es van viure ahir al matí a les entrades d'alguns centres educatius on no es podien complir les distàncies de seguretat, Collell va afirmar que els plans de reobertura ja preveuen entrades esglaonades i per diferents portes però «s'ha de veure els circuits com estan funcionant» i si cal «fer els ajustos necessaris».

Els centres preveuen també un pla B en cas que alguns grups d'alumnes hagin de fer una quarantena de catorze dies a casa. Segons Collell, «ara estem molt més preparats i en aquests moments estem en condicions de garantir que per aquests confinaments tothom tindrà el material necessari per seguir treballant des de casa i que no es perdi el vincle amb l'escola».

Els serveis territorials van informar també que des de l'1 de juny s'han detectat 3 casos positius en personal docent i dos en alumnat i que la setmana vinent hi ha previst iniciar cribratges massius a les zones on la pandèmia estigui en zona vermella. També es preveu que la Catalunya Central disposi d'algun centre sentinella, encara per determinar, on es farà un seguiment més exhaustiu.

Pel que fa a la situació epidemiològica, que és la que marca el ritme i les mesures, segons la subdirectora general de Coordinació de Salut Pública, Imma Cervós, la Catalunya Central en aquest moment té un risc alt, però està en una situació de control. «Tenim coneixement dels brots, on són i quines mesures prenen».