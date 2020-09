Els excursionistes demanen una regulació urgent de la muntanya davant la massificació de cims com la Pica d'Estats

La FECC, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ha demanat una regulació "urgent" de la muntanya davant la "massificació" que darrerament s'observa en cims com la Pica d'Estats. L'entitat alerta que aquests indrets no estan preparats per rebre "un impacte continuat" com l'actual, i subratlla que l'excés de gent comporta un "perill important" per als espais naturals protegits.





Aquest pont de 3 dies ha suposat una nova jornada de massificació d'excursionistes a la #PicadEstats, amb una llarga cua per fer-se la foto ???? a la creu del cim.. pic.twitter.com/IqbQYanVTr — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) September 13, 2020

També afirma que les normes dels parcs no es compleixen, bé per desconeixement d'un públic "amb poca formació en l'àmbit muntanyenc", bé per un excés de persones que "desgasten i erosionen terrenys que no poden patir aquest tipus de moviment constant".Un altre fet que ha denunciat la FECC és la "poca seguretat" d'algunes de les activitats que es fan en aquest context de massificació, com ara excessos de gent caminant per crestes creuant-se amb dificultats amb altres excursionistes per senders molt estrets.Així, l'entitat defensa l'accés a la muntanya "per a tothom" però creu "fermament" que cal prendre mesures "importants" per regular-lo "en determinades èpoques de l'any" i en punts concrets "amb una massificació constant".