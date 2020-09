Antoni Beltran qualificava ahir d'«estranya» la primera jornada de tornada a les aules en aquest centre educatiu manresà concertat de 750 alumnes. La il·lusió pel retrobament després de mesos quedava frenada per la responsabilitat i la consciència que es posa en marxa un curs en què el conjunt de la societat se la juga.



La Generalitat ha dotat adequadament el centre que vostè dirigeix per fer front a la tornada a les aules?

Ni nosaltres ni moltes escoles públiques i concertades tenim la dotació que necessitem. Tots estaríem millor amb una dotació superior.

En quins casos considera que s'han de tancar escoles a causa de la covid?

Quan ho digui el departament de Salut. Ho tinc claríssim, decidir això no és la meva feina. La nostra feina és pedagògica. La feina sanitària ha de quedar en mans dels sanitaris. Nosaltres hem de fer les coses tan bé com puguem per poder fer un curs presencial durant tot l'any. Prou feina tenim per haver de decidir això.

Quins canvis han hagut de fer per adaptar-se a causa de l'epidèmia?

Canvis importants. Hem hagut de canviar horaris, les entrades i sortides dels alumnes -amb la repercussió que té sobre l'organització de la vida de les famílies-, redistribució de grups. També tot el tema de relació de grups i el treball que fèiem entre alumnes de diferents cursos. Per exemple, projectes que fèiem amb alumnes de P5 i de 4t d'ESO. Tot això ho hem hagut d'aturar. Un altre aspecte ha estat la reorganització de patis, entrades, sortides, desplaçaments per l'escola. Molts canvis que espero que en uns dies ja formin part de la rutina normal d'un curs.

Què ha sentit després de tants mesos amb les aules buides?

Ha estat un inici de curs una mica més trist, més apagat. Els alumnes han vingut molt prudents. Abans hi havia més crits, més eufòria, més alegria, més ganes de retrobar-se. Ha estat una arrencada marcada per la precaució. L'alegria potser era igual però no s'ha pogut manifestar i ha quedat tot més apagat.

Quines incidències hi ha hagut?

La principal té a veure amb el full de declaració responsable que es va fer arribar a les famílies, en el qual es comprometen a tenir el control dels símptomes i informar l'escola. Aquest document és imprescindible per entrar a l'escola i en faltaven alguns que se l'havien descuidat o que l'havien reenviat per correu a una adreça que no era bona. En la immensa majoria de casos no hi ha hagut cap problema i quan n'hi ha hagut s'han solucionat. Ha estat ben bé només el primer dia.

Els canvis introduïts són sostenibles a mitjà o llarg termini?

Els esforços s'han centrat en els grups estables el màxim de tancats possible i que es relacionin el mínim amb la resta de grups. És la resposta que a nivell general s'ha organitzat en una situació d'emergència sanitària, però està clar que a llarg termini no és el més aconsellable perquè empobreix els projectes i la pedagogia. No és l'estructura ideal. No poder relacionar i sociabilitzar diferents cursos no és bo. Però si ha de ser només un any, endavant. És millor poder tenir un projecte en què es barregin alumnes de diferents cursos.

En el seu centre qui pren la temperatura als alumnes?

Prendre la temperatura és una recomanació del departament, no una obligació. Nosaltres hem pres la temperatura un cop han entrat a l'aula a tots els alumnes d'infantil i de primària. Les famílies han de prendre la temperatura a l'alumne a casa i nosaltres la tornem a prendre a l'aula.

Com es gestionen les múltiples incidències que genera fer escola amb les normes covid?

Com es pot. D'incidències n'hem tingut a l'hora de donar suport a famílies vulnerables i per donar resposta a totes les excepcionalitats de casos concrets que van sorgint. El primer dia no hem tingut cap alumne amb febre, però en tindrem i es gestionarà. Les escoles estem força preparades per anar donant resposta a les situacions que ens anem trobant. El gran problema es presentarà quan faltin docents. Això farà augmentar la complexitat.

Hi ha canvis a les extraescolars?

Hem deixat de fer-ne algunes perquè barrejaven alumnes de diferents cursos, com teatre o tennis, i en les que mantenim extremem les mesures de seguretat.

L'Administració ha fet tot el que calia de cara a la tornada al col·le?

Podria haver-hi fet més i millor. Podria haver donat missatges més clars a tota la societat perquè allò que comunicava no era exactament el mateix que arribava per escrit a les escoles. S'han omplert molt la boca de grups que han d'estar per sota de 20, però no hi ha cap document que ho digui. Quan es parla de prendre la temperatura a l'escola no hi ha cap document que ho digui, només que es recomana. Caldria haver estat més clar, o no voler-se apuntar uns punts que després no són reals. Ha estat un error. Comprenc que sigui difícil aportar més dotació extra si l'Administració no té recursos, però ser clar no té un cost econòmic. Ha faltat transparència, sinceritat, dir les coses de manera clara, neta i senzilla.