«Jo he trobat a faltar més recursos, professorat sobretot»

Ferran Camprubí dirigeix un dels centres educatius més grans de la comarca del Berguedà, l'institut Guillem de Berguedà, amb prop de 600 alumnes matriculats per al curs que ara comença i una plantilla de 58 professors per fer la docència. Han estat mesos complicats per l'aturada en bona part de l'activitat docent, tot i que els responsables educatius del país van veure que aquells alumnes que podien tenir possibilitats de seguir ensenyaments online eren els adolescents, els alumnes de centres com el que dirigeix Camprubí.



Com es presenta el curs després de l'aturada? Com preveu que siguin les properes setmanes a l'institut Guillem de Berguedà?

La veritat és que tots teníem moltes ganes de començar a fer classes amb una certa normalitat. El nou curs arriba amb molts condicionants relacionats amb la pandèmia que compliquen el funcionament del centre, l'activitat dels professors i dels mateixos alumnes. Però bé: de moment hem començat, tothom és a classe (somriu) i esperem que a partir d'aquí tot vagi bé en les properes setmanes.

S'ha aplicat un protocol per garantir la seguretat d'alumnes i professors amb accessos controlats i diferenciats?

Sí. Els alumnes d'ESO accedeixen al pati i des d'allà, per quatre portes diferents, a les seves aules. Els de primer de batxillerat entre al recinte educatiu per un altre accés, igual que els de segon, i els dels cicles formatius per un altre de diferent. Per una mateixa porta hi poden entrar quatre grups però ho fan grup a grup, no entren tots bar-rejats.

Cada grup es troba al pati i l'acompanya el seu tutor fins que entra a la classe on ha de seguir la formació?

Fins ara ho fèiem només amb els de primer d'ESO, però enguany ho hem fet amb tots perquè el que volem és evitar trànsit a dins del centre entre alumnes que van amunt i avall. Volem que tothom tingui clar quina és la seva aula a partir d'ara. I ara que ja saben on és la classe ja hi podran anar ells sols.

El curs ha començat a les aules de forma molt didàctica, explicant amb detall moltes normes per evitar la propagació del coronavirus.

(Somriu) Cada any començàvem amb una hora de tutoria i aquest ho hem hagut de fer amb dues. El motiu és que, per una banda, expliquem allò ordinari que explicàvem cada any sobre les normes generals del centre, com anirà el curs, el que es farà i es deixarà de fer i els professors i els horaris que tindran, i per un altre cantó, aquest any hem hagut d'explicar més coses a causa de la covid. Els professors han explicat la llarga llista de normes que hi ha arran de la covid-19 i que són diferents dels altres anys. A més també s'ha explicat als alumnes la importància de l'actuació individual de tothom. S'apel·la a la responsabilitat de cadascú per complir les normes i que les coses funcionin el màxim de bé possible. Hi ha normes que no faran cap gràcia...

No? Per exemple?

Al pati han d'esmorzar cada grup en un espai diferent, no poden estar tots junts. Ja hi baixen un nivell sols però tot i així hi haurà, per exemple, tots els tercers i hauran d'estar separats. Fem grups bombolla perquè no es relacionin gaire els uns amb els altres. Hi ha dues hores del pati per als dos patis amb 4 zones diferents per esmorzar.

La higiene de mans és molt present?

S'ha de fer a l'entrada de l'aula i cada cop que canviïn. Ja hem mirat de minimitzar el possible els canvis d'aula. També tindrem més neteja de l'habitual. Tenim contractada una empresa que venia al migdia. Ara, al matí ja hi haurà personal permanentment per desinfectar espais comuns com la biblioteca, que ara és una aula.

Hi ha menys alumnes a les aules, s'han fixat topalls màxims?

Tenim els grups molts plens, ens toquen tres grups per línia de 30 alumnes. Amb els recursos del centre –perquè no n'hem rebut pas més del departament d'Ensenyament– hem aconseguit desdoblar i de tres grups fer-ne quatre. I això vol dir eliminar coses que fèiem, com reforços de matemàtiques, castellà i anglès, per poder fer un altre grup de cada nivell i rebaixar la ràtio d'alumnes per aula que era de 30 fins a situar-la a 22 o 23.

Li fa por que hi hagi contagis o creu que és inevitable?

Segur que n'hi haurà, de contagis, per probabilitat ens toca. Por? No, la qüestió és que s'agafi a temps i que puguem prendre les decisions perquè la cosa no passi d'aquí. Comptem que el departament de Salut ens guiarà. Ara estem preparats, els professors ja saben què s'ha de fer si s'ha de tancar un grup o el centre.

Els centres han tingut suport suficient del departament d'Ensenyament per afrontar aquesta complexa nova etapa?

No es pot pas dir que no haguem tingut suport, però les instruccions han anat tard i a vegades han estat contradictòries i canviants. Això ens ha fet patir molt. Jo he trobat a faltar més recursos, professorat sobretot. La situació és molt més complicada que el curs passat, hem de fer més coses i tenim exactament els mateixos recursos. Ens hauria anat bé un cop de mà.