La propagació de la covid-19 continua baixant a Catalunya: avui la velocitat de contagi és de 0,95

Catalunya ha sumat 1.266 nous casos de covid-19 confirmats per PCR, elevant la xifra total als 124.120, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Són 890 positius més que els reportats fa 24 hores. La xifra de casos amb totes les proves és de 147.562 (1.328 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.173 persones per coronavirus a Catalunya, 14 més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 18 persones i són ara 792. D'aquests, 130 estan a l'UCI, 12 menys que fa 24 hores. El risc de rebrot baixa sis punts i és de 157,03, mentre que la velocitat de propagació baixa lleugerament de 0,97 a 0,95.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 i baixa sis punts respecte a fa 24 hores. Entre els dies 22 i 28 d'agost, aquest indicador estava en 211,12 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt). Durant la setmana del 29 d'agost al 4 de setembre va baixar a 185,29 i ara (setmana del 5 a l'11 de setembre), se situa en 157,03, sis punts menys que fa 24 hores (163,51).

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), segueix per sota d'1, però encara molt a prop, en el 0,95. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Entre els dies 22 i 28 d'agost, l'Rt a Catalunya era d'1,1, mentre que durant la setmana del 29 d'agost al 4 de setembre va ser de 0,98.

En relació amb els casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 5.862 casos, una xifra inferior als 7.157 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 76,41 per cada 100.000 habitants. La setmana del 22 d'agost, la taxa marcava 101,5 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 29 se situava en 93,29. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 83.273 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,67% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 38,58 anys.

Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (147.562, segons l'últim balanç), 124.120 han estat confirmats per PCR, 4.535 per epidemiologia, 3.744 són casos probables, 4.757 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.406 a través de tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic).

En les darreres hores s'han notificat 14 defuncions, elevant el total de víctimes mortals a Catalunya fins a 13.173. Moltes de les morts no classificades s'han pogut col·locar ara en la categoria que els correspon pel lloc on s'ha produït la mort. Així, 7.993 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris (+12), 4.178 en residències (+1), 836 en domicilis (+1) i 166 segueixen sent no classificables.

Des de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 16.242 casos confirmats per PCR a les residències, 42 més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 17.841 (42 més).

Des del març, fins a 6.476 persones que vivien en residències han mort, dues més que fa 24 hores. D'aquestes defuncions, 2.147 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris (+1), 4.163 en residències (una més), 99 en domicilis i 67 no es poden classificar per falta d'informació.

Regió sanitària de Barcelona: empitjoren lleugerament els indicadors

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 31.485 (300 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 38.504 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.443 persones a l'àrea (cinc més reportades en les darreres hores). El risc de rebrot se situa en 167,67, un punt més que fa 24 hores. El de la setmana del 29 d'agost està en 195,64. L'Rt puja lleugerament fins a 0,97 (la setmana del 29 d'agost al 4 de setembre estava igual), i la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 77,79 per cada 100.000 persones. A la regió hi ha 149 pacients ingressats (5 menys que en l'últim balanç), 22 dels quals a l'UCI (-2).

A la ciutat de Barcelona, s'han registrat 30.685 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (293 més) i 37.505 amb totes les proves. Un total de 4.403 persones han mort per coronavirus en aquests mesos (cinc més reportades en les darreres hores). Per altra banda, el risc de rebrot puja dos punts en 24 hores situant-se en 165,26 (en l'interval anterior era de 194,71 i la setmana del 22 d'agost era de 232,46). L'Rt puja lleugerament fins a 0,97, el mateix valor que la setmana anterior. Hi ha 141 ingressats (-6), 22 dels quals a l'UCI (mateixa xifra).

Regió metropolitana nord: set noves morts però el risc de rebrot segueix baixant

La regió metropolitana nord suma 30.014 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (340 més que en l'últim balanç) i 34.918 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.014 morts des de l'inici de la pandèmia (set més que les informades fa 24 hores). El risc de rebrot baixa set punts fins a 162,54 (era de 200,25 durant la setmana anterior), mentre que la velocitat de propagació del virus segueix per sota de l'1, en concret a 0,91. La setmana del 29 d'agost al 4 de setembre va ser de 0,99. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 79,28 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 258 pacients ingressats (dos més en les últimes hores), 30 a l'UCI (-5).

A la ciutat de Sabadell, una de les capitals del Vallès Occidental, s'han registrat 3.577 casos confirmats per PCR de l'inici de la pandèmia, 64 més que en el darrer balanç. Comptant totes les proves, la xifra de casos s'eleva a 4.172. Des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 376 defuncions, una més que les informades fa 24 hores. El risc de rebrot segueix a la baixa en 24 hores, passant de 170,35 a 157,76, ja clarament per sota dels valors de la setmana del 29 d'agost (267,12). L'Rt també disminueix en 24 hores i ara és de 0,78 (inferior que la setmana anterior, quan era d'1,24), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 83,93 per cada 100.000 habitants. Hi ha 58 pacients ingressats (dos menys), tres dels quals a l'UCI (mateixa xifra).

A Terrassa, l'altra capital de la comarca, el nombre total de casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 3.402 (46 més en les últimes hores), 3.873 amb totes les proves. Un total de 270 persones hi han mort durant els últims mesos (cap més que les reportades fa 24 hores). El risc de rebrot baixa uns 12 punts en 24 hores, fins a 317,93. La setmana del 29 d'agost era de 266,44. L'Rt baixa fins a 1,27 (la setmana anterior era d'1,34) i la taxa de confirmats per PCR és de 133,54 per cada 100.000 habitants. Actualment hi ha 33 pacients ingressats (+3), cinc dels quals a l'UCI.

El risc de rebrot de Badalona, on també s'han fet cribratges en barris concrets, va clarament a la baixa, i passa en 24 hores de 169,36 a 150,51. La setmana anterior va ser de 311,52. L'Rt continua allunyant-se d'1, i se situa en 0,7. Era d'1,18 entre el 29 d'agost i el 4 de setembre. Des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 4.017 casos confirmats per PCR (+34) i 248 defuncions (dues més reportades en les últimes 24 hores). Hi ha 24 pacients ingressats (-4), dos a l'UCI (un menys).

Regió metropolitana sud: Rt per sota d'1 i risc de rebrot baixa per sota de 200

La regió sanitària metropolitana sud suma un total de 24.891 confirmats per PCR (140 més en les darreres hores) i 29.106 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus són 2.396 (les mateixes que les reportades fa 24 hores). El risc de rebrot baixa 38 punts en 24 hores i se situa en 166,65, ja per sota de la barrera dels 200. Va ser de 231,7 en la setmana del 29 d'agost. La velocitat de propagació del virus baixa per sota de l'1 i està en 0,92, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 77,61 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió, hi ha 113 pacients ingressats per la covid-19 (-6), dels quals 25 són a l'UCI (-3).

A l'Hospitalet de Llobregat s'han registrat 8.505 casos confirmats per PCR, 34 més respecte a les últimes dades. Tenint en compte totes les proves, el nombre de casos creix fins als 9.347. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya han estat 522 (cap més que les reportades fa 24 hores). El risc de rebrot segueix a la baixa en 24 hores, passant de 295,72 a 234,02. També està per sota del de la setmana del 29 d'agost, quan va ser de 421,47. Per altra banda, l'Rt segueix baixant i està en 0,82, per l'1,25 de la setmana anterior. Actualment hi ha 45 pacients ingressats (un més), 14 a l'UCI (+1). Salut va començar el 21 d'agost un cribratge massiu als barris de Collblanc i la Torrassa, on es van detectar els primers grans rebrots de l'àrea metropolitana de Barcelona a principis de juliol. Al conjunt del municipi, el risc de rebrot va arribar a un pic de 905 el 21 de juliol.

A Cornellà de Llobregat, on el 24 d'agost va començar un cribratge massiu al barri de Sant Ildefons, el risc de rebrot baixa de 199,30 a 160,1 en 24 hores, una xifra clarament inferior a la que presentava el municipi la setmana del 29 d'agost, quan tenia un risc de 251,86. L'anterior era de 744,59. Per altra banda, l'Rt està ara en el 0,91, quan la setmana anterior va ser de 0,76. Des de l'esclat de la pandèmia s'han confirmat 2.144 casos per PCR (7 més en les últimes hores) i 2.546 si es tenen en compte totes les proves. Segons les últimes dades hi ha 9 pacients ingressats (-1), tres a l'UCI (mateixa xifra). Pel que fa a les defuncions, el municipi suma 223 morts, cap més comunicada en les últimes hores.

Catalunya central: segueixen empitjorant els indicadors

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 8.289 casos confirmats per PCR, 58 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 10.156 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.628 persones en aquesta regió, les mateixes que les reportades fa 24 hores. El risc de rebrot puja uns 11 punts en 24 hores i està en 144,22. En les últimes setmanes, el risc de rebrot ja havia superat la barrera dels 100, amb 129,43 entre el 29 d'agost i el 4 de setembre i 178,44 la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus s'incrementa, situant-se en 1,17 (la setmana del 29 d'agost era de 0,97) i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 62,15. La regió suma 20 pacients ingressats (cinc menys respecte a l'última actualització), quatre a l'UCI (els mateixos).

A Vic, on s'ha dut a terme un cribratge massiu al barri del Remei, el risc de rebrot baixa de forma significativa, 49 punts, fins als 280,7. És encara marcadament inferior a la xifra de la setmana anterior (401,67). L'Rt puja a 0,98, quan la setmana del 29 d'agost al 4 de setembre era d'1,08. A la capital d'Osona s'han notificat 989 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (quatre més), 1.101 si es tenen en compte totes les proves. Per altra banda, el nombre de defuncions és de 94, una més. Segons l'últim balanç hi ha dos pacients ingressats (-3), un a l'UCI.

Camp de Tarragona: risc de rebrot moderat, ja per sota de 100

Al Camp de Tarragona s'han registrat 4.954 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 23 positius respecte a l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 5.468. En aquesta regió han mort 411 persones (cap més). El risc de rebrot baixa de la barrera dels 100 i està ara en 95, que és un risc moderat, per sota del de la setmana del 29 d'agost al 4 de setembre (206,78). L'Rt segueix baixant i es queda en 0,65, mentre que la taxa de confirmats per PCR se situa en 49,42 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 79 pacients ingressats (4 menys), 10 dels quals a l'UCI (-1).

A Reus, on Salut va iniciar un cribratge i on es va detectar un brot a l'hospital, el risc de rebrot baixa uns 66 punts en 24 hores i està en 105,69, clarament per sota dels registres de la setmana del 29 d'agost (333,9). L'Rt segueix baixant i està ara en 0,52 (la setmana del 29 va ser d'1,03), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 56,21 per cada 100.000 habitants. En l'última setmana (del 5 a l'11 de setembre) s'han confirmat 62 casos. En aquesta ciutat, des de l'inici de la pandèmia s'han registrat 1.188 casos per PCR (5 reportats en les darreres hores) i 1.271 amb totes les proves. La capital del Baix Camp ha registrat 61 defuncions des de l'inici de pandèmia (cap més), i té 32 persones ingressades (una més), una d'elles a l'UCI (ídem).

Terres de l'Ebre: l'Rt segueix pujant i està en 1,34

La regió de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 1.034 casos confirmats per PCR (9 més que en el balanç anterior) i 1.218 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 64 persones (cap més respecte a l'últim balanç). El risc de rebrot està per sota dels 100, tot i que puja 12 punts en 24 hores i està en 69,39. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 31,04 per 100.000 habitants, mentre que l'Rt segueix pujant i està en 1,34. Segons l'últim balanç, hi ha 5 pacients ingressats (-1), un a l'UCI (igual).

Regió de Lleida: els indicadors pugen

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 11.005 casos confirmats per PCR, 14 més que el dia anterior. Són 11.631 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 299 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia (les mateixes). Pel que fa al risc de rebrot, puja 17 punts i se situa en 151,47, lleugerament per sota del registrat la setmana anterior (154,7). La velocitat de propagació puja lleugerament en 24 hores i està en 0,97, més alta que la setmana del 29 d'agost (0,68). La taxa de confirmats per PCR del 5 a l'11 de setembre és de 73,62 per 100.000 habitants. Hi ha 41 pacients ingressats (-1), 11 a l'UCI (-2).

Alt Pirineu i Aran: 89 punts més d'increment en el risc de rebrot, que ja supera els 300

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha registrat 778 casos confirmats per PCR (25 més en les últimes hores) i 930 sumant totes les proves. Un total de 29 persones han mort des de l'inici de la pandèmia (cap defunció reportada en les últimes 24 hores). El risc de rebrot es dispara uns 89 punts en 24 hores i està en 311,03. La setmana del 29 d'agost, la regió presentava un risc de 157,38. L'Rt puja fins a 1,58, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 137,38 per cada 100.000 habitants. Les últimes dades assenyalen que hi ha 10 pacients ingressats (+1), un a l'UCI (igual).

Regió de Girona: la ciutat de Girona empitjora i la de Salt millora

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 9.885 (248 més), i pugen a 12.207 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 843 persones al territori (dues més que les informades fa 24 hores). El risc de rebrot puja 6 punts en 24 hores i està en 194,77, mentre que la setmana del 29 d'agost va ser de 154,86. L'Rt segueix per sobre de l'1 i és d'1,22, i la taxa de confirmats per PCR del 5 a l'11 de setembre és de 85,93 per cada 100.000 habitants. Hi ha 75 pacients ingressats (quatre menys en comparació amb l'últim balanç), 17 dels quals a l'UCI (igual).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja uns 123 punts en 24 hores i ara és de 507,62, per sobre del de la setmana del 29 d'agost, que va ser de 274,38. La velocitat de propagació del virus segueix a l'alça i està en 1,57, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 200,61 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.714 casos confirmats per PCR (102 més en comparació amb l'última actualització) i 2.324 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb vuit persones ingressades per coronavirus (+1), tres de les quals a l'UCI (igual).

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot baixa més de 150 punts i se situa en 625,91. L'Rt disminueix per sota d'1 i està en 0,99. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 736 casos (22 més respecte a l'últim balanç) i 816 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de 10 (-2), un a l'UCI. Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions en les últimes hores.

Salt, Girona i Mollerussa, municipis amb més risc de rebrot

Salt, Girona i Mollerussa són els municipis catalans que apareixen en el rànquing amb el risc de rebrot més alt. Salt segueix primera amb 625,91 (més de 150 punts menys que fa 24 hores). En segona posició entra Girona, amb 507,62, i Mollerussa segueix tercer però baixant, ja que passa de 478,18 a 422,46. Pel que fa a la taxa de transmissió, els tres municipis que la tenen més alta són Figueres (3,05), Tortosa (2,45) i Castellar del Vallès (2,36).