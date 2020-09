Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Regió7 dedica avui, dimarts 15 de setembre, el seu titular principal a la decisió d'Hisenda de permetre als ajuntaments gastar el superàvit: "Manresa podrà conservar 200.000 euros de superàvit que l'Estat pretenia captar". La fotografia i l'altre titular destacat és per a la tornada a les aules: "El curs comença presidit per les precaucions i ple d'interrogants". El diari també destaca la mort d'un veí de Prats en un xoc entre dos turismes a Santa Maria de Merlès; un manresà passa nou dies en un pou de 436 metres per obrir-hi una via d'escalada; el conte bagenc sobre el virus es presenta divendres a la Parcir; i Mas, «emprenyat i decebut», es queda a segona línia al PDeCAT.

Titulars diversos als diaris d'aquest dimarts.