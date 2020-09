Catalunya dobla en 24 hores el nombre de grups escolars confinats

El nombre d'alumnes confinats ascendeix aquest dimecres, el tercer dia d'obertura generalitzada d'escoles, a 516 (178 més que dimarts). És una xifra respectable, però representa només el 0,03% del milió i mig d'estudiants repartits per tot Catalunya. Quant als professionals de l'educació, són 285 (10 més que el dia anterior) els que s'han posat en quarantena, el 0,019% del total de docents i resta de personal que treballa en les escoles. El nombre de grups estables que han hagut de quedar-se a casa s'ha doblat en 24 hores, passant de 17 a 34.

Les xifres les ha aportat aquest dimecres en roda de premsa la secretària general del Departament d'Educació, Núria Cueva, acompanyada del seu homòleg en Salut, Marc Ramentol. El nombre d'estudiants contagiats és de 54 (14 més que el dia anterior) i el de professors, 72 (dos més). Les escoles afectades a tot Catalunya són 27, el 0,49% dels centres educatius de tot Catalunya. Ramentol ha recordat que l'escola «no funciona com a amplificador de la pandèmia», ja que, com s'insisteix des del Govern, les escoles són «el segon lloc més segur per als nens i joves al marge de casa seva».

Sobre l'absentisme escolar detectat sobretot en algunes escoles d'alta complexitat, Cueva ha assegurat que s'està treballant amb les comunitats que han optat per aquesta opció perquè entenguin la importància de l'assisència dels nens a l'escola. L'absentisme, que pot ser perseguit judicialment, encara no ha causat problemes greus. Segons Educació, la fiscalia encara no ha actuat, ni d'ofici ni arran de cap denúncia. Per ara s'imposa el diàleg.

La secretària general d'Educació també ha informat que la pàgina web d'accés públic que aquest dimecres havia d'entrar en funcionament amb l'actualització de totes les incidències escolars vinculades a la Covid, no serà operativa fins a la setmana que ve.



Col·legis tancats per casos de coronavirus

Escola Joan Juncadella (Sant Vicenç dels Horts)

Escola Ridolaina (Montellà i Martinet)

Escola Petit Montessori Les Corts (Barcelona)



Escoles i instituts amb grups bombolla confinats

Benjamin Franklin (Barcelona)

Institut Pedralbes (Barcelona)

Llar d'Infants Tintín (Barcelona)

Institut Jaume I (Salou)

Escola Pau del Clos (Tarragona)

Llar d'infants Diví Pastor (Igualada)

Llar d'infants Blancaneus (Torelló)

Escola Bressol Municipal els Pinetons (Mollet)

Escola Bressol Municipal el Teler (Granollers)

Escola Ponent (Granollers)

Escola Privada Hammelin (Montgat)

Escola 25 de Setembre (Rubí)

Centre Concertat Cultural Fluvià (Badalona)

Maristes (Girona)

Escola Taialà (Girona)

Jesuïtes de Sant Ignasi (Barcelona)

Escola Santa Maria del Mar (Salou)

Llar infants Els picarols (Manlleu)

Escola Ildefons Cerdà (Centelles).

Escola Carles Capdevila (Balenyà)

Escola Mary Ward (Badalona).

Escola Salvat Papasseit (Santa Coloma de Gramenet)

Escola de Forallac (Forallac, Girona)

Institut de Santa Eugènia (Girona)

Institut Sant Feliu de Guíxols

Institut Joan Oró (Lleida)

Institut Torre Roja (Viladecans)

Salesians (Sant Boi del Llobregat)

Escola Bon Soleil (Gavà)

Escola bressol Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona)

Escola Diputació (Barcelona)