Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 16 de setembre, el seu titular principal a l'evolució de la pandèmia a les comarques centrals: "La covid s'estén per sobre de la mitjana del país a tota la Catalunya Central". La fotografia és per a la nova residència d'estudiants de Manresa. El diari també destaca la millora l'estació del cremallera de Monistrol de FGC per guanyar operativitat; la berguedana Montserrat Ribera dirigeix de nou l'Agència de Consum; la majoria de jutges de la Catalunya Central tenen plaça interina; i l'exalcalde Valls torna a Catalunya després de 10 anys a Amèrica.

'El País': "Los retrasos en el Presupuesto fuerzan ya una tercera prórroga en enero"

'El Periódico': "Risc màxim de contagi a Madrid"

'Diari de Girona': "Salt i Girona tenen el risc de rebrot més alt de Catalunya"

'El Punt Avui': "Memòria tardana"

'La Razón': "La revisión del franquismo de Sánchez choca con el Supremo"

'Ara': "Madrid amplia la bretxa fiscal amb Catalunya"

'ABC': "Los fiscales, hartos del descrédito que provoca Delgado"

'El Mundo': "Malestar entre los fiscales: "Hay un desembarco del Gobierno"

'La Vanguardia': "El Govern obre la via a investigar crims del franquisme"

'Segre': "Brot amb almenys 49 positius en una residència de Bellpuig"

'Sport': "Segundo test"

Titulars diversos als diaris d'aquest dimecres: